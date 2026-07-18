«Manipulación evidente»: una grave sospecha que deja a Argentina sola en la noche decisiva

A pocas horas de la final del Mundial entre Argentina y España, prevista para mañana domingo por la noche, varios países de América Latina muestran un fenómeno inusual: prefieren que gane la selección europea, rompiendo así con la tradicional solidaridad continental.

Según «France-Presse», las redes de Brasil, México, Colombia y Chile se han llenado de memes y críticas, como una foto montada de Lamine Yamal con la camiseta brasileña titulada «La esperanza del pueblo brasileño».

El sociólogo colombiano Germán Gómez afirma que «la solidaridad con Argentina se ha derrumbado» y señala que las redes han alimentado las acusaciones contra la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, de favorecer a la Albiceleste en las decisiones arbitrales.

Más allá de la histórica rivalidad entre Brasil y Argentina, muchos creen que los árbitros han favorecido al “Tango” con decisiones polémicas a lo largo del torneo, aunque la FIFA y los expertos las hayan respaldado.

Francisco Santos, aficionado brasileño de São Paulo, lo resume: «Prefiero que España gane su segundo título a que Argentina consiga el cuarto».

Además, las acusaciones de racismo han empañado la imagen de Argentina, sobre todo tras los cánticos ofensivos contra los jugadores negros de Francia en Catar 2022 y la ofensa al comentarista estadounidense IShowSpeed en este torneo, lo que llevó a la FIFA a condenar el racismo.

El antropólogo deportivo mexicano Jorge Negro concluye que «este torneo ha demostrado su carácter excesivamente político», en referencia a decisiones polémicas, como la de permitir que el delantero estadounidense Fularin Walegun jugara a pesar de su expulsión, tras una llamada telefónica del presidente Donald Trump a Infantino.

Lionel Messi respondió en rueda de prensa: «Hemos demostrado que nadie nos regala nada, le guste a la gente o no». Una marca de la bebida argentina «Vernet» se burló de la polémica con un anuncio bajo el lema «No nos limitan».

Aun así, algunos defienden la solidaridad regional: el estudiante peruano Valentino Tokto asegura que apoyará a Argentina por ser sudamericana y mantener el orgullo continental.