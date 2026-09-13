Lamine Yamal continuó con su llamativo nivel con el Barcelona, después de marcar dos goles en la portería del Levante, para conducir al equipo a ampliar su ventaja en el partido y elevar su cuenta a 7 goles esta temporada, en un arranque potente que refuerza su presencia entre los candidatos a disputar el Balón de Oro.

Cuando falta algo más de un mes para la ceremonia de entrega del Balón de Oro, prevista para el próximo 26 de octubre en la capital británica, Londres, Yamal sigue ofreciendo sobre el terreno de juego argumentos que respaldan su ambición, lejos de cualquier intento de promocionarse a sí mismo, después de imponer su nombre con fuerza a través de su nivel y sus números con el Barcelona y la selección de España.

Yamal había vivido una temporada excepcional el año pasado con el Barcelona, tras coronarse el equipo con el título de LaLiga y la Supercopa de España, y el jugador logró unos registros goleadores destacados, antes de sumar a su palmarés otro título al proclamarse campeón del mundo con la selección de España.

Y su despegue no se detuvo ahí, pues el jugador de Rocafonda continuó su fuerte inicio de la temporada actual, en paralelo al brillante nivel de su compañero brasileño Raphinha, que fue excluido de la lista de los treinta candidatos al Balón de Oro, pese a su llamativo nivel.

Raphinha suma actualmente 8 goles esta temporada, frente a los 7 goles de Yamal, con lo que la diferencia entre las dos estrellas ofensivas del Barcelona es de un solo gol, en un momento en el que el conjunto catalán sigue ofreciendo unos niveles ofensivos potentes y se apoya de forma evidente en la dupla en la línea delantera.

Después de que Txavi Espart abriera el marcador para el Barcelona en el minuto cinco en el estadio Ciutat de València, Raphinha y Yamal volvieron a ampliar la ventaja del equipo con un segundo gol, en una jugada que comenzó desde el área del Barcelona y terminó dentro de la portería del Levante.

Con el inicio de la segunda parte, Yamal reclamó un penalti después de que el balón tocara la mano de Mandi mientras estaba en el suelo, pero el árbitro no señaló la infracción, por lo que el jugador intentó llegar al balón él mismo.

Y después de que Mandi se levantara, cometió una infracción contra el número 10 del Barcelona al golpearlo por detrás, con lo que Yamal consiguió esta vez el penalti que se encargó de ejecutar él mismo.

Yamal colocó el balón ante sí y lo golpeó con su pierna izquierda hacia el lado derecho del portero Ryan, que no pudo llegar a él, para añadir el tercer gol del Barcelona y elevar su cuenta personal a 7 goles esta temporada, quedando a un solo gol de Raphinha.

Y tras la destacada actuación que ofreció, Hansi Flick decidió dar descanso a su joven estrella, por lo que lo retiró del campo en el minuto 66 y dio entrada en su lugar a Dani Olmo, después de que Yamal cumpliera su rol ofensivo de forma llamativa y resolviera gran parte del partido.