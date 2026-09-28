Mancini realiza 8 cambios en la alineación de Italia y Güler lidera a Turquía

Los seleccionadores de Turquía e Italia anunciaron las alineaciones oficiales para el partido que se disputa hoy lunes, dentro de la segunda jornada del Grupo 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA, en el estadio Matlı (complejo deportivo Atatürk) de la ciudad turca de Bursa.

La selección de Turquía perdió su primer partido por 0-1 ante Francia, mientras que la selección de Italia cayó en su estadio por 0-2 frente a Bélgica.

Según Football Italia, Roberto Mancini realizó 8 cambios respecto al once que comenzó el partido contra Bélgica el pasado viernes, con el regreso de Alessandro Bastoni tras cumplir su sanción.

Hoy debutarán con la Azzurra tanto Michael Kayode como Matteo Ruggeri, jugador del Aston Villa que fue convocado tras la lesión de Federico Dimarco.

También serán titulares Giorgio Scalvini, Davide Frattesi, Fagioli y Giacomo Raspadori, además de Sebastiano Esposito.

Del once del partido anterior solo continúan Pio Esposito y Sandro Tonali, junto al portero Gianluigi Donnarumma.

Foros de Kooora









Por su parte, Vincenzo Montella, seleccionador de Turquía, afronta una crisis de lesiones, ya que no cuenta con jugadores como la estrella de la Juventus Kenan Yıldız, el centrocampista del Inter Hakan Çalhanoğlu y el exdefensa del Sassuolo Mert Müldür.

Y tras la expulsión del portero Uğurcan Çakır ante Francia, jugará en su lugar Altay Bayındır.

Con la ausencia de Yıldız, la estrella del Real Madrid Arda Güler sigue siendo el nombre más destacado en la alineación de Turquía frente a Italia esta noche.

Alineación de Turquía

Altay Bayındır; Çelik, Demiral, Ozan Kabak; Oğuz Aydın, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Eren Elmalı; Arda Güler, Kaan Ayhan; Barış Alper Yılmaz.

Alineación de Italia

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.