Mancini descarta al Inter: «Estoy negociando con la Roma para renovar mi contrato»

«No puedo ver los partidos del Mundial, me duele demasiado»: tres meses después de la eliminación de Italia, Gianluca Mancini recuerda el partido contra Bosnia en Zenica. En declaraciones a Sky Sport durante un torneo benéfico por el aniversario de la muerte de Mattia Giani, el defensa de la Roma recordó el partido que eliminó a los azzurri: «Es un dolor que me duele. No veo los partidos, me pesa no estar allí».





“No me gusta hablar demasiado, pero si no nos hemos clasificado tres veces seguidas, el problema no son solo los jóvenes, las categorías inferiores o los entrenadores, como se dice. Es algo más grande. Ojalá con el tiempo y nuestros jóvenes volvamos a ser protagonistas en el Mundial”.

SOBRE SU CONTRATO, QUE VENCE EN 2027 - «Las negociaciones están en curso; estoy a la espera de respuestas».





SOBRE LA ROMA - «Ha sido una temporada extraordinaria, con altibajos, pero en un campeonato tan largo es normal. Nos faltaba la Liga de Campeones: llevábamos siete años quedándonos siempre a un paso. Es la culminación del trabajo de este grupo: desplegamos nuestro juego, conseguimos un magnífico tercer puesto y jugaremos la Liga de Campeones el año que viene. Después del partido en Verona, enseguida me imaginé la melodía de la Champions que escucharé y todos los estadios que veremos. Estoy encantado y tengo muchas ganas de disfrutar de estas sensaciones».