Mancini: «Contra Turquía haré cambios. Barella debe marcar más goles, el parón largo es demasiado agotador»

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, tras el buen empate en París contra Francia, habló en la víspera del duelo de Bolonia ante la Turquía de Vincenzo Montella, correspondiente a la cuarta jornada de la Nations League: «Lo más importante en un grupo es creer en uno mismo, y pensar que se puede llegar a cualquier resultado».





«Los jugadores tienen calidad técnica y, cuando sean más conscientes de lo que valen, pueden hacer mucho. ¿La alineación? Mañana cambiaremos algo».

En rueda de prensa, después, Mancini subrayó la fortaleza del rival: «Montella ha hecho un gran trabajo devolviendo a la selección turca al Mundial y a la Liga A de la Nations League. En este momento, está teniendo un poco más de dificultades también porque le faltan varios futbolistas importantes. No será un partido tan descontado, Turquía es un gran equipo, en la ida estuvimos bien y mañana dependerá de nosotros. No debemos subestimar a Turquía solo porque perdió con Bélgica, el error que no debemos cometer es pensar que será un partido sencillo».

Junto al técnico, también intervino Nicolò Barella: «Todavía es joven y puede representar mucho para la selección. Aunque estoy de acuerdo con él: debe recuperar en términos de goles», dijo Mancini.

Antes del último de los cuatro partidos programados, el seleccionador hace un pequeño balance: «En esta concentración nos hemos divertido, espero que también los jugadores. Ahora debemos cerrar por todo lo alto». ¿Mejor este formato, con parones más largos y más partidos, o el anterior? «No lo sé, creo que así es demasiado cansado, sobre todo para los futbolistas», dijo Mancini, 'suspendiendo' los cuatro partidos a caballo de dos fines de semana.







