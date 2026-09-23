Manchester Uniter, el despido de Amorim costó «solo» 9,5 millones gracias al acuerdo con el Milan

El Manchester United ha presentado los resultados financieros anuales y ha desvelado que el despido de Ruben Amorim y del resto de su cuerpo técnico costó 9,5 millones de euros. El actual técnico del Milan había llegado al banquillo del club de Manchester en noviembre de 2024 y luego fue destituido en enero de 2026. La indemnización inicial se había fijado en 19,4 millones de euros, pero en el contrato del entrenador portugués había una cláusula que contemplaba una reducción del importe en caso de que encontrara un nuevo equipo, algo que ocurrió este verano gracias al acuerdo con Gerry Cardinale.