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Ya sea con Pochettino o mediante un traspaso, Joshua Zirkzee lo tiene claro: no quiere seguir en el banquillo como suplente y busca minutos a toda costa.

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Todo listo, vuelta a empezar. El culebrón de Joshua Zirkzee vuelve a ponerse en marcha y ya empieza a tomar fuerza de cara al próximo mercado invernal. Pero esta vez hay una novedad muy importante: el delantero neerlandés ha decidido anteponer su necesidad de recuperar protagonismo y disputar una cantidad considerable de minutos al orgullo tras no haber logrado brillar hasta ahora en la Premier League.

En Manchester todo vuelve a cambiar para el United y la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo podría brindarle una nueva oportunidad al neerlandés, que, sin embargo, por fin empieza a situar también la opción de marcharse en enero entre sus prioridades.

¿RELanzarse CON POCHETTINO? - Hasta ahora, Zirkzee solo ha disputado 89 minutos en la Premier League repartidos en 6 partidos, con 1 gol en su cuenta. En la Champions League le ha ido algo mejor: 1 gol en 73 minutos disputados a lo largo de 3 partidos. E incluso en la Carabao Cup, en la derrota ante el Brighton, Carrick solo dio entrada a Zrikzee desde el banquillo. Ahora llegará a Old Trafford Pochettino, con un estilo de juego ligeramente distinto al que había implantado el excentrocampista de los Red Devils, pero la presencia de Sesko, Cunha e incluso Rashford y Mbeumo en la plantilla amenaza con mantenerlo al margen.

SÍ A ITALIA - Ahí entra en juego el mercado de fichajes: Zirkzee podría dar prioridad, por primera vez en mucho tiempo, a volver a una liga como la italiana, donde despuntó en su etapa en el Bologna. Según informa Fabrizio Romano, el exjugador del Bayern de Múnich se plantea seriamente regresar a Italia, donde tiene muchos admiradores y adonde ya estuvo cerca de volver el verano pasado.

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JUVENTUS Y NAPOLI, ATENTOS - En verano, Paratici intentó ficharlo para su Fiorentina, pero los costes y la voluntad del jugador lo frenaron todo. La situación podría ser distinta en enero: la posibilidad de una cesión volvería a situar a varios clubes entre los principales candidatos a hacerse con él. El Napoli de Manna busca un delantero para acompañar a Hojlund y había contactado con Varela, del Monza, pero los costes de esa operación serían menos convenientes que los del neerlandés. La Juventus también ha contactado con el portugués y cuenta con Ricky Massara, admirador de Zirkzee desde su etapa en la Roma. No es un delantero centro puro ni sería el perfil ideal para Spalletti, pero los contactos existen.