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Ya sea con Pochettino o mediante un traspaso, Joshua Zirkzee lo tiene claro: no quiere seguir en el banquillo como suplente y busca minutos a toda costa.

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Todo está listo para volver a empezar. El culebrón de Joshua Zirkzee vuelve a cobrar fuerza de cara al próximo mercado de invierno. Pero esta vez hay una novedad muy importante: el delantero neerlandés ha decidido anteponer su necesidad de recuperar protagonismo y jugar una cantidad importante de minutos al orgullo herido por no haber logrado brillar hasta ahora en la Premier League.

En el Manchester United todo vuelve a cambiar, y la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo podría ofrecerle una nueva oportunidad al neerlandés. Sin embargo, Zirkzee empieza por fin a situar también la opción de marcharse en enero entre sus prioridades.

¿SE RELANZARÁ CON POCHETTINO? Hasta la fecha, Zirkzee solo ha disputado 89 minutos en la Premier League, repartidos en 6 partidos, y ha marcado 1 gol. En la Champions League le ha ido algo mejor: 1 gol en 73 minutos disputados a lo largo de 3 partidos. E incluso en la Carabao Cup, en la derrota ante el Brighton, Carrick solo dio entrada a Zrikzee desde el banquillo. Ahora llegará Pochettino a Old Trafford con un estilo de juego ligeramente distinto al del excentrocampista del Manchester United, pero la presencia de Sesko, Cunha e incluso Rashford y Mbeumo en la plantilla podría mantenerlo igualmente en un papel secundario.

SÍ A ITALIA. Ahí entra en juego el mercado de fichajes: por primera vez en mucho tiempo, Zirkzee podría dar prioridad a regresar a la liga italiana, donde despuntó en el Bologna. Según informa Fabrizio Romano, el exjugador del Bayern de Múnich se plantea seriamente volver a Italia, donde tiene muchos admiradores y estuvo cerca de regresar el pasado verano.

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JUVENTUS Y NAPOLI, ATENTOS. En verano, Paratici intentó ficharlo para su Fiorentina, pero el coste y la voluntad del jugador frenaron la operación. En enero la situación podría ser distinta: la posibilidad de una cesión volvería a situar a varios clubes entre los principales candidatos para incorporarlo. El Napoli de Manna busca un delantero que acompañe a Hojlund y había contactado con Varela, del Monza, pero el coste de esa operación sería menos favorable que el de incorporar al neerlandés. La Juventus también ha contactado con el portugués y cuenta con Ricky Massara, admirador de Zirkzee desde su etapa en la Roma. No es un delantero centro puro y no sería el perfil ideal para Spalletti, pero los contactos existen.