Manchester United y Liverpool impulsan una Superliga con cinco clubes de la Premier League

Se trataría de una Superliga de 18 equipos, con cinco clubes ingleses y un sistema de dos vueltas, con un playoff entre los equipos mejor clasificados

y están implicados en la creación de una Superliga europea de 18 equipos que sustituiría a la , según "Sky News". Siempre según los términos de esa información, una docena de clubes de , , , y estarían en conversaciones para convertirse en miembros fundadores de la competición, que se jugaría con formato de liga, con 18 equipos y dos vueltas. Ese formaro sería una Superliga europea que acabaría con un 'playoff' entre los equipos mejor clasificados.

Habría cinco participantes ingleses y se quedaría fuera un club del "Big Six"

.Según "Sky", al margen de United y Liverpool, otros clubes ingleses como , Hotspur, y también estarían interesados en unirse a la competición que, como pronto, empezaría en 2022. El problema para los ingleses sería en que sólo se permitiría la participación de 5 clubes por cada gran liga, por lo que se quedaría fuera uno de los equipos del conocido como "big six" o 'top seis' del fútbol inglés. No obstante, parece que algunos clubes ingleses ya sí quieren la Superliga, cuando hasta hace unas fechas, no la apoyaban.

Más de 5.000 millones de 'poderosas razones'

Las mismas fuentes señalan que JP Morgan aportaría más de 5.000 millones de euros para apoyar la creación de este torneo que, añade, tendría la aprobación de la FIFA, aunque no de la UEFA., ya que su presidente, Alexander Ceferin, siempre se ha mostrado radicalmente contrario a un proyecto con el que Florentino Përez, presidente del , lleva soñando hace años. Los equipos que podrían formar parte de la citada Superliga serían Real Madrid, , , de Turín, , , Bayern de Múnich o Paris Saint Germain, entre otros.

Ese proyecto avanzado de la Superliga se produce justo cuando el fútbol inglés vive un terremoto insitucional después de que Liverpool y United encabezaran una propuesta para reestructurar el balompié británico aportando más dinero a los clubes modestos, a cambio de que ellos, junto a los otros cuatro 'grandes' de la Premier, tuvieran más poder de decisión.

Ceferin y Tebas, contra la Superliga de Florentino Pérez

La Superliga europea sería, en opinión de Alexander Ceferin presidente de la UEFA, una "postura egoísta que arruinaría al fútbol". En España, en varias ocasiones, Javier Tebas, presidente de , ha censurado el proyecto de la ECA sobre la famosa Superliga, impulsada por Gianni Agnelli y por Florentino Pérez. En su día, Tebas se refirió a la Superliga como un "proyecto de barra de bar a las cinco de la madrugada". Ahora, varios clubes ingleses estudian la Superliga..

"Los autores de esta idea -si es que existe alguien, por que no hay ninguna persona física que la defienda- no solo demuestran un total desconocimiento de la organización y de las costumbres del fútbol europeo y mundial, sino que también demuestran un serio desconocimiento del mercado de los derechos audiovisuales nacionales e internacionales", añadió este mismo martes.

