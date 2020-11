Manchester United y China: Las otras veces que Ramos pudo abandonar el Real Madrid

En 2015 y 2019 el capitán estuvo cerca de irse. Especialmente crítica fue la primera, cuando los ingleses le tentaron con una suculenta oferta.

La renovación de Sergio Ramos vuelve a ser un tema candente en el , tal y cómo pasó en otras ocasiones, cuando el contrato del central copó las portadas deportivas de todos los medios españoles. A partir del 1 de enero, Sergio Ramos será libre para negociar con el club que quiera, pues su contrato con el Real Madrid expira el 30 de junio de 2021 y solamente quedarán seis meses para su finalización. Futbolista y club ya han comenzado a negociar, pero parece ser que, de momento, las posturas están alejadas y hay clubes como el muy atentos a lo que suceda con esas negociaciones. No es la primera vez que el futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid pende de un hilo. Ya ocurrió en otras dos ocasiones, en 2015 y 2019, aunque finalmente el de Camas siguió vistiendo la blanca después de renovar.

Año 2015: Oferta del en el momento más crítico del central en el Real Madrid

Seguramente, el verano de 2015 fue el momento más duro para Sergio Ramos desde que llegó al Real Madrid en 2005. Tras una mala temporada en lo deportivo, con año en blanco para el Real Madrid de Carlo Ancelotti, el central decidió tensar la cuerda en el mes de julio, presentando a través de su hermano, René Ramos, una importantísima oferta del Manchester United.

El central, tal y cómo se contó entonces, estaba decidido a dar el paso definitivo y marcharse del Real Madrid, ya que se sentía poco valorado. De hecho, en 2016, el futbolista confirmó todos los rumores que habían tenido lugar un año antes. "Por un momento pensé en cambiar de aires, pero al fin y al cabo mi prioridad siempre fue el Real Madrid y lo pensé por otros motivos. Sí es cierto que tuve una oferta formal del Manchester United. No es que me sintiese engañado. Quizá en alguna época decepcionado, pero había problemas que se solucionaron y todos contentos, pero no eran económicos como la gente dijo", dijo el jugador en una entrevista en la 'Cadena Cope'.

Finalmente, Florentino y Sergio Ramos aparcaron en aquellos momentos sus diferencias, y llegaron finalmente a un acuerdo para la ampliación del contrato del capitán hasta 2020 y una ficha anual en torno a los 10 millones de euros netos por temporada.

Año 2019: Se abre la opción de poder ir a

Cuatro años después del primer episodio, a Sergio Ramos le llegó la opción de poder marcharse a China, tal y cómo confirmó Florentino Pérez pocos días después en una entrevista en 'Onda Cero'. "Sergio vino a verme a mi oficina y me dijo que tenía una oferta muy importante de China, pero que no podían pagar tránsfer. Yo le dije que esto no podía ser", afirmó en aquella ocasión el presidente del Real Madrid, después de varios días de rumores en torno al futuro del '4'.

También Sergio Ramos quiso dejarlo claro unos días después en rueda de prensa, asegurando que jugaría hasta gratis en el Real Madrid. “En ningún momento me he planteado irme allí, ni gratis ni pagando. No he pedido la carta de libertad. Quiero aclararlo todo porque tengo mi boda en 15 días y quiero dar a Florentino un abrazo de verdad. El presidente y yo hemos tenido altibajos y eso se soluciona hablando. Cuando dos van hacia un mismo objetivo es fácil. En una tarde está todo solucionado y olvidado", matizó Ramos unos días después de las palabras del presidente.

Sea como fuere, aquel capítulo también terminó con la renovación del capitán del Real Madrid, que veía como prolongaba su contrato un año más, hasta 2021, el que ahora mismo tiene en vigor,

Año 2020: ¿Y ahora, qué?

Como decíamos antes, Sergio Ramos está a menos de dos meses de poder negociar con otros clubes si las conversaciones con el Real Madrid no fructifican. En este punto de la película, el Real Madrid ofrece al central un contrato de una temporada más otra opcional, mientras que el futbolista quiere más años de contrato. Los blancos también quieren adecuar el salario de Ramos a la situación de pandemia global que amenaza al mundo.

Y en esas, el PSG se encuentra agazapado, esperando su momento para poder ir a por el futbolista en caso de que esa puerta se abra. Tampoco es para nada descartable que otros clubes llamen a la puerta del central en los próximos meses. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero podría ser la tercera vez que Sergio Ramos se pueda ir del Real Madrid. ¿Será la de la vencida?