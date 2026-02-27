Manchester United vs. Crystal Palace, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Manchester United tiene una dura batalla por delante para asegurarse un puesto entre los cuatro primeros, pero tienen el impulso de su lado y a continuación se enfrentan al Crystal Palace, 13.º clasificado.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Manchester United vs Crystal Palace, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de hoy.

Cómo ver Manchester United vs Crystal Palace, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo, Peacock, NBCSN y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Manchester United vs Crystal Palace

Premier League - Premier League Old Trafford

El partido se disputa este domingo 1 de marzo a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Old Trafford.

México: 08:00 horas

Argentina: 11:00 horas

Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

El United está en su primera racha de 10 partidos sin perder en la Premier League desde 2021. Eso dice mucho de la enorme mejora bajo Michael Carrick tras la salida de Ruben Amorim de Old Trafford. Parece una pugna directa con Liverpool y Chelsea para quedarse con la cuarta plaza en la Premier League. Los Red Devils ocupan actualmente ese puesto.

IMAGO / Pro Sports Images

El Palace también está en una forma decente tras una mala racha de nueve partidos sin ganar entre mediados de diciembre y el 1 de febrero. Ahora han ganado dos de sus últimos tres y miran hacia arriba, hacia los puestos europeos, en lugar de estar pendientes de la zona de descenso. El equipo de Oliver Glasner esperará que los buenos presagios en este estadio puedan sacar otra buena actuación de las Águilas. Lamentarán el hecho de que Jean-Philippe Mateta, autor de un doblete ganador en el partido correspondiente de la temporada pasada, no estará disponible.

Getty Images

Estadísticas clave y noticias de lesiones

El trío defensivo Patrick Dorgu, Matthijs de Ligt y Lisandro Martínez se lo pierden, al igual que Mason Mount. No obstante, los dos últimos están cerca de volver a estar en forma.

El Palace no cuenta con los delanteros clave Jean-Philippe Mateta y Eddie Nketiah, así como con el motor del mediocampo Jefferson Lerma.

Getty Images

Benjamin Sesko suma seis goles en sus últimas siete apariciones con el United.

El Palace ha ganado en cada una de sus dos últimas visitas a Old Trafford en la Premier League.

Noticias del equipo y plantillas

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación