Cómo ver el Manchester United vs. Brentford con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 12 28 nov 2026 - 10:00 Old Trafford

El Manchester United recibe al Brentford en Old Trafford el sábado 28 de noviembre, en un partido de la Premier League al que llega en busca de respuestas.

Mauricio Pochettino sigue esperando su primera victoria como entrenador del United. Su etapa comenzó con una derrota por 4-0 ante el Liverpool, a la que siguió el empate 2-2 del miércoles frente al Sporting en la Champions League.

Aquella noche en Lisboa hubo dos penaltis en tres minutos, un empate del Sporting en los últimos instantes y una tarjeta roja para Youri Tielemans. Bruno Fernandes marcó dos goles, pero el United se marchó con un punto cuando consideraba que debería haber sumado tres.

Senne Lammens está bajo la lupa tras sus errores en Portugal. Pochettino ha respaldado públicamente a su portero y ha afirmado que la línea defensiva también debe asumir parte de la responsabilidad.

El Brentford llega en mucho mejor momento. El equipo de Keith Andrews venció al Everton por 4-0 el lunes y ocupa la sexta posición de la tabla, mientras que el United es decimonoveno.

Leny Yoro está disponible después de que prosperara el recurso del United contra su tarjeta roja en Anfield, que una comisión independiente consideró un error manifiesto.