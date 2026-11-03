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Manchester United vs. AS Roma: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Old Trafford

El partido entre el Manchester United y la AS Roma comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Manchester United vs. AS Roma, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Manchester United y la AS Roma se retransmitirá en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Manchester United y la AS Roma?

El Manchester United llega a este partido con un balance alarmante: ninguna victoria, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Los Red Devils encajaron doce goles y marcaron solo tres. En su encuentro más reciente perdieron 2-0 en casa del Chelsea y, antes, cayeron 0-3 ante el Bournemouth. Tampoco les van bien las cosas en la Champions League: el 1-4 en casa del Como y el 0-2 ante el Atlético de Madrid muestran la gravedad de la crisis.

La AS Roma llega en un estado de forma mucho mejor: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El equipo romano marcó 16 goles y encajó solo ocho. En su encuentro más reciente ganó 5-2 en casa del Udinese; antes había logrado un 4-2 ante el Cagliari. En la Champions League, también figura en su balance un claro 4-0 ante el Slovan Bratislava.

Manchester United vs. AS Roma: alineaciones

Manchester United vs. AS Roma: estado de forma

Manchester United vs. AS Roma: balance de enfrentamientos directos

Manchester United vs. AS Roma: las clasificaciones