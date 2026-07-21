Manchester United se adelanta a los gigantes de la Premier League para fichar a la estrella mundialista de Francia

Manchester United ha dado el primer paso en su intento por ganar la carrera para fichar al francés Manu Koné, centrocampista de la Roma, a sabiendas de que también está en el radar del Arsenal.

Según el diario inglés "Mirror", Manchester United dio el primer paso e inició conversaciones oficiales con la Roma por el centrocampista francés Manu Koné, cuyo valor asciende a 60 millones de euros (51 millones de libras esterlinas).

Manchester United afronta la competencia del Arsenal y del Liverpool para hacerse con la estrella francesa, que ofreció una actuación destacada con el combinado galo en el Mundial 2026.

El centrocampista demostró ser una estrella rutilante en la Copa del Mundo, lo que ha llevado a numerosos clubes a prepararse para incorporarlo durante el mercado de fichajes de verano.

Pese a la clasificación de la Roma para la Liga de Campeones, el club todavía necesita vender a algunos de sus jugadores, y Koné era el candidato más destacado para reportar una gran suma, ya que sus notables actuaciones en el Mundial contribuyeron a elevar su precio.

Asimismo, algunos en Italia consideraron que el hecho de que Manchester United se echara atrás en la operación por Ederson, jugador del Atalanta, se debió a que habían fijado un nuevo objetivo.

Manchester United ha prestado un gran interés a reforzar su centro del campo este verano y, pese a la incorporación de Youri Tielemans y André Santos, siguen buscando sumar a otros jugadores destacados en la medular. Estos dos jugadores les han costado 85 millones de libras esterlinas, pero parece que están dispuestos a gastar más.