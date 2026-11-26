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Una coalición de grandes clubes de la Premier League ha intensificado su batalla judicial contra el Manchester City tras las recientes conclusiones sobre las prácticas financieras del club. Manchester United, Liverpool y Tottenham han contratado al mismo bufete especializado para reclamar indemnizaciones que podrían sumar cientos de millones de libras.

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Los rivales recurren a abogados especializados tras el fallo condenatorio

Según The Guardian, los tres clubes han contratado al bufete londinense Wiggin y comparten analistas para calcular sus pérdidas económicas, aunque cada uno presentará una reclamación individual. El Tottenham dio el primer paso bajo la presidencia de Daniel Levy, después de que se presentaran los cargos contra el City en febrero de 2023. Le siguieron el United y el Liverpool, mientras que el Arsenal prepara una demanda aparte a través del bufete HFS Kramer, cuyos servicios ya tiene contratados.

Los cuatro clubes presentaron notificaciones legales en noviembre de 2024 para cumplir el plazo de prescripción de seis años vinculado a las revelaciones de noviembre de 2018 de Der Spiegel. Esa cuestión técnica ya había ayudado al City a anular en 2020 una sanción de dos años impuesta por la UEFA. Las acciones se aceleraron en septiembre, después de que una comisión independiente declarara culpable al City de la mayoría de los más de 100 cargos que pesaban sobre el club y concluyera que había inflado sus ingresos en más de 900 millones de libras mediante «contratos ficticios» entre 2009 y 2018.

Fuentes jurídicas y el City discrepan sobre las futuras reclamaciones

Una fuente cercana al caso explicó por qué los clubes representados por Wiggin comparten el análisis, pero reclamarán indemnizaciones por separado. «Los casos son similares, pero diferentes», declaró a Guardian. «La causa última puede ser la misma, pero los daños serán distintos, así que las reclamaciones serán independientes».

El City niega haber cometido irregularidades desde que se presentaron los cargos, hace casi cuatro años. Presentó un recurso en octubre y afirmó que la resolución contenía «múltiples errores materiales claros de derecho, de principio y de hecho, y no puede considerarse fiable». Añadió que «el club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un amplio conjunto de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso».

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Enormes pérdidas económicas en la Premier League

El Tottenham podría presentar la reclamación más cuantiosa tras quedarse cuatro veces sin clasificarse para la Champions League por detrás del City. Disputar la Europa League le costó más de 120 millones de libras. El Arsenal también perdió cientos de millones después de acabar quinto, por detrás del City, que fue tercero, en 2017. Aquello marcó el inicio de una ausencia de seis años de la máxima competición europea. Además, podría reclamar por más de cinco jugadores vendidos al City, entre ellos Samir Nasri y Emmanuel Adebayor.

El United y el Liverpool dejaron de ingresar premios, primas e ingresos comerciales al acabar subcampeones en 2012 y 2014, respectivamente. El Chelsea no ha contratado abogados pese a las posibles ampliaciones del plazo por fraude. También se vieron afectados el Everton, el Newcastle, clubes descendidos como el Hull y el Stoke, subcampeón de la FA Cup en 2011. Tony Pulis, que dirigió a este último, dijo en octubre que el club merece el trofeo.

Un tribunal de apelación decidirá el futuro del City el próximo mes

La atención se centra ahora en el recurso del City, que examinará el próximo mes un nuevo tribunal formado por tres personas . Si se mantiene el fallo condenatorio, el United, el Liverpool, el Tottenham y el Arsenal están preparados para presentar reclamaciones de indemnización por separado.