El alemán Julian Nagelsmann es considerado uno de los principales candidatos a asumir el cargo de entrenador del Manchester United, en caso de que el club inglés decida destituir al técnico Michael Carrick, quien está siendo objeto de duras críticas.

El diario "Telegraph Sport" informó de que el exseleccionador de Alemania y extécnico del Bayern de Múnich desea asumir el puesto en caso de que se produzca un cambio.

El United asegura que todavía respalda a Carrick, pese al mal inicio de temporada, con solo dos victorias en 11 partidos en todas las competiciones y sin lograr ningún triunfo en los últimos siete encuentros.

No obstante, la impactante derrota por 4-1 como visitante ante el Como en la Liga de Campeones de Europa, a la que siguieron las críticas del capitán del United, Bruno Fernandes, ha aumentado la presión sobre Carrick.

Ahora parece que el partido de la Premier League del domingo en el estadio de Old Trafford ante el Bournemouth podría ser decisivo para determinar el futuro inmediato de Carrick, teniendo en cuenta que el United no ha logrado ninguna victoria sobre el Bournemouth, que consiguió su primer triunfo en la liga la semana pasada bajo la dirección de Marco Rose, desde hace más de tres años.

El diario señaló que existe la sensación, por parte de ciertas fuentes, de que si el United decide realizar un cambio —y hay argumentos para dar tiempo a Carrick, al menos hasta el próximo parón internacional de mediados de noviembre para cambiar la situación—, el club necesitará un nombre de mayor peso y una personalidad más fuerte.

Aun así, crece la frustración no solo por los resultados del Manchester United, sino también por las tácticas que emplean Carrick y su ayudante Steve Holland —tal como señaló Fernandes— y por la falta de entusiasmo y presión del equipo.

Cabe recordar que Nagelsmann quedó libre tras dejar su cargo como seleccionador de Alemania después de su decepcionante participación en el Mundial de este verano.



