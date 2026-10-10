Hay una electricidad especial que solo se genera en Old Trafford cuando la lucha por el título se vuelve asfixiante. En abril de 2009, se respiraba en el ambiente. El Manchester United perseguía su 18.º título de liga, con el que igualaría el histórico palmarés del Liverpool, pero en su camino se interpuso un Tottenham Hotspur que, durante 45 minutos, pareció dispuesto a arruinarle la fiesta.

Desde el punto de vista táctico, la primera parte del Tottenham de Harry Redknapp fue una lección de eficacia al contraataque. Aprovechó la inusual lentitud de la defensa del United, y Darren Bent y Luka Modric silenciaron la grada Stretford End. Sin embargo, lo que ocurrió en la segunda mitad sigue siendo uno de los ejemplos más intensos del «estilo Ferguson»: una oleada roja, incesante y asfixiante, que se negó a aceptar la derrota.

El Tottenham sorprende en el Teatro de los Sueños

El partido comenzó con un guion que pocos en Mánchester habían previsto. El Tottenham, a menudo acusado de fragilidad a domicilio ante los cuatro grandes, estuvo certero. En el minuto 29, Nemanja Vidic no logró despejar un centro de Vedran Corluka y Darren Bent remató con fuerza desde cerca para batir a Edwin van der Sar. Apenas había dado tiempo a asimilar la sorpresa cuando los visitantes volvieron a golpear.

Tres minutos después, Aaron Lennon, un quebradero de cabeza constante para Patrice Evra, puso un balón peligroso al segundo palo. Luka Modric, con la serenidad que más tarde definiría su carrera en el Real Madrid, lo controló con el pecho y lo envió al techo de la portería. Con 0-2 en el marcador, el silbato del descanso sonó entre muestras de incredulidad. El United parecía agotado y sus aspiraciones de repetir el triplete logrado una década antes se antojaban un recuerdo lejano ante una actuación tan irregular.

La polémica desata la reacción de Ronaldo

Las charlas de Sir Alex Ferguson en el descanso son legendarias, pero esta vez hacía falta un cambio táctico tanto como uno psicológico. Carlos Tevez entró para agitar el ataque. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en el minuto 57, envuelto en polémica. Michael Carrick irrumpió en el área y Heurelho Gomes salió a disputarle el balón. Aunque el guardameta pareció tocarlo, el árbitro Howard Webb señaló penalti.

Cristiano Ronaldo asumió el lanzamiento con el peso de la temporada sobre los hombros y chutó con fuerza por el centro. El gol fue el detonante. De pronto, el partido cambió por completo. El centro del campo del Tottenham, hasta entonces tan sereno, empezó a ceder ante la intensidad de la presión alta del United. La disciplina táctica que Redknapp había inculcado a su equipo en la primera parte se evaporó mientras el rugido de la afición se hacía ensordecedor.

Rooney y Ronaldo desatan el vendaval

Lo que ocurrió entre los minutos 67 y 71 fue un torbellino de fútbol ofensivo. Wayne Rooney igualó el marcador en el 67: recortó hacia dentro desde la izquierda y sacó un disparo raso que se coló por debajo de Gomes. Apenas se habían apagado las celebraciones cuando, solo 60 segundos después, Rooney pasó a ser el asistente. Su magnífico centro encontró a Ronaldo, que se lanzó a por el balón y marcó de cabeza el 3-2.

El derrumbe psicológico del Tottenham fue total. En el minuto 71, Ronaldo le devolvió el favor y encontró a Rooney en el segundo palo. El disparo del inglés fue despejado sobre la línea, pero el árbitro consideró que el balón la había cruzado. En apenas catorce minutos, el United había convertido la pesadilla del 0-2 en una ventaja de 4-2. Fue una ofensiva fulminante que dejó a los defensas del Tottenham mirándose unos a otros, desconcertados e incapaces de frenar a los jugadores de rojo que irrumpían en su área.

Berbatov pone el broche final

Para añadir una última nota de ironía, fue Dimitar Berbatov, a quien el United había fichado del Tottenham apenas unos meses antes, quien completó la goleada. En el minuto 79, el delantero búlgaro hizo gala de su característica calma y empujó el balón a la red desde cerca tras otro envío de Rooney. El marcador señalaba 5-2: se habían anotado cinco goles en apenas 22 minutos.

Aquel partido fue más que una remontada: fue la demostración definitiva de un equipo destinado a ganar el campeonato. Hundió la resistencia del Tottenham y, al mismo tiempo, desmoralizó al Liverpool, que veía desvanecerse sus esperanzas de conquistar el título. Cuando se habla de las mejores remontadas de la Premier League, este clásico de 2009 ocupa un lugar destacado, testimonio de una época en la que el Manchester United sencillamente nunca se daba por vencido.

Las remontadas legendarias de Old Trafford, impulsadas por parejas de ataque de talla mundial, recuerdan a los aficionados la magia imprevisible que define los duelos de la máxima categoría inglesa. Si quieres poner a prueba tu capacidad de análisis en los próximos partidos del fin de semana, empezar con créditos promocionales supone una gran ventaja. Dedica un momento a consultar nuestra completa guía de las mejores apuestas gratis disponibles actualmente en el mercado.