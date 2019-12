Manchester City vs. Sheffield United: alineaciones, día, horario y cómo ver por TV a Claudio Bravo

Claudio Bravo volverá a la titularidad en el este domingo, cuando su escuadra enfrente al por la vigésima jornada de la Premier League.

Esto debido a que Ederson fue expulsado en el duelo anterior, ante el Wolverhampton, tras cometer una falta que le costó una temprana tarjeta roja. El otrora capitán de La Roja se adueñó del pórtico de los "Ciudadanos" a los 12 minutos, en duelo donde los de Pep Guardiola terminaron cayendo por 3-2, quedando en el tercer casillero de la clasificación, con 38 puntos, a cuatro unidades del .

El equipo de Chris Wilder, por su parte, llega a esta cita tras igualar 1-1 frente al . De este modo, los Rojiblancos se estancaron en la octava plaza, con 29 positivos. Eso sí, está a solo un triunfo de acceder a la zona de clasificación a certámenes internacionales.

📋 For the final time of the decade...your City line-up! XI | Bravo, Walker, Garcia, Fernandinho (C), Zinchenko, Rodrigo, Bernardo, De Bruyne, Sterling, Mahrez, Aguero. SUBS | Carson, Gundogan, G Jesus, Mendy, Cancelo, Otamendi, Foden. ⚽️ @HaysWorldwide 🔵 #MCISHU #ManCity pic.twitter.com/9U6VAOPSM6

Blades manager Chris Wilder has made three changes from the side which drew with Watford on Boxing Day.



Mo Besic replaces John Lundstram, who failed a late fitness test. Robinson & Mousset come in for Didzy and Oli McBurnie.#MCISHU 🔴