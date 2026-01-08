Manchester City vs. Exeter City, FA Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Después de tres empates decepcionantes consecutivos en la Premier League, el Manchester City tiene la oportunidad de volver a encarrilarse en la FA Cup contra el equipo de la League One, Exeter City.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Manchester City vs Exeter mientras GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Manchester City vs Exeter City, FA Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España y México, de manera que recomendamos NordVPN.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App, Disney+ y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Manchester City vs Exeter City

Copa - Copa Etihad Stadium

El partido se disputa este sábado 10 de enero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

México: 09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Contexto del partido

El Manchester City de Pep Guardiola ha perdido terreno en la carrera por el título de la Premier League con tres empates consecutivos contra Sunderland, Chelsea y Brighton. Un regreso a la acción en la FA Cup podría ser una buena distracción para los Cityzens. Dicho esto, habían ganado ocho partidos consecutivos en todas las competiciones antes de este pequeño tropiezo.

Guardiola estará preocupado por una crisis defensiva con Josko Gvardiol y Ruben Dias sufriendo lesiones de larga duración, uniéndose a John Stones en la enfermería. Esto ha obligado a City a recordar a Max Alleyne, de 20 años, de un préstamo en Watford, y es probable que comience aquí. Como siempre, Erling Haaland será el peligro principal de City. El goleador noruego ha marcado 26 veces en 27 partidos en todas las competiciones esta temporada.

Getty Images

Exeter estará emocionado por su gran día contra una oposición ilustre. El equipo de la League One se encuentra en el 14º lugar en la tercera división inglesa, aunque solo están a nueve puntos de los lugares de playoffs. Llegan a este enfrentamiento en buena forma, invictos en tres y con tres victorias en sus últimos cinco partidos.

Jack Aitchison anotó dos veces en su encuentro con Wycombe Wanderers en la ronda pasada de la FA Cup antes de que Akeel Higgins y Jayden Wareham añadieran el toque final a un pastel memorable. Wareham tiene 11 goles en 30 partidos esta temporada para los Grecians y es, sin duda, su hombre clave en el ataque.

Getty Images

Noticias del equipo y plantillas

Manchester City contra Exeter alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Guardiola Alineación probable Suplentes Manager G. Caldwell

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Historial de Enfrentamientos