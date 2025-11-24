+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Manchester City vs. Bayer Leverkusen, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Manchester City y Bayer Leverkusen, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Manchester City recibe a Bayer Leverkusen este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Etihad, por la quinta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Manchester City vs. Bayer Leverkusen de la Champions League 2025-26

Los Citizens llegan al compromiso después de vencer por marcador de 4-1 a Borussia Dortmund en la fecha cuatro, con un doblete de Phil Foden, junto a los goles de Erling Haaland y Rayan Cherki. El equipo dirigido por Pep Guardiola es cuarto en la clasificación con 10 puntos.

Por su parte, los 11 de la Compañía derrotaron por 1-0 a Benfica en su más reciente partido en el certamen continental, con anotación de Patrik Schick. El cuadro a cargo de Kasper Hjulmand es vigésimo quinto en la tabla con cinco unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Manchester City vs Bayer Leverkusen, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 5
SudaméricaFOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosParamount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Manchester City vs Bayer Leverkusen

El partido se disputa este martes 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Manchester City contra Bayer Leverkusen alineaciones

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Manchester City

Los Citizens han pasado por mucho en los últimos días. Primero, una de las principales promesas de su cantera, Han Willhoft-King, decidió dejar el futbol y unirse a una universidad para aspirar a una carrera diferente.

Después, en el juego ante Newcastle, Pep Guardiola entró en conflicto con un camarógrafo, situación por la cual se disculpó públicamente en conferencia de prensa.

"Pido disculpas. Me siento avergonzado y abochornado cuando lo veo. Me disculpé con el cámara después de un segundo. Soy quien soy, incluso después de mil partidos no soy una persona perfecta. Cometí un gran error", explicó el entrenador español.

Noticias del Bayer Leverkusen

Uno de los temas más importantes del cruce ante los ingleses es la tensión entre los dos clubes por el caso de Echeverri, quien no ha recibido los minutos esperados con el equipo alemán, lo que ha dudado en pronunciar Pep Guardiola.

“Siempre nos encanta que los jugadores jueguen muchos minutos, la intención siempre es esa. Tenemos un aprecio increíble por él como futbolista”, expresó.

Guardiola también lanzó un dardo al agente del "Diablito", a quien parece culpar por la situación del joven futbolista argentino.

Cómo llegan al partido

