Manchester City sigue siendo, año tras año, un referente del fútbol internacional de élite. Sin embargo, quien quiera seguir todos los partidos de los Skyblues no podrá hacerlo con un solo servicio de streaming. Según la competición, entran en juego distintos paquetes de derechos y, por tanto, diferentes operadores.

Más abajo encontraréis un resumen de qué cadenas son relevantes para seguir al City.

Manchester City, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Skyblues en directo por TV y livestream?

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Manchester City en la Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield y Carabao Cup: retransmisión por TV y livestream

Los derechos de retransmisión de la Premier League en Alemania siguen en manos de Sky. El canal de pago emite todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en formato conferencia. A través de WOW o de la app Sky Go, también podéis seguir los encuentros del Manchester City en livestream.

Además, a partir de la temporada 2025/26, Sky también se ha asegurado los derechos de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. De este modo, las posibles apariciones del City en la Copa de la Liga y en duelos ante equipos de categorías inferiores también se verán en directo en Sky.

La tradicional FA Cup y la FA Community Shield se pueden ver en Alemania en exclusiva en DAZN. El servicio de streaming se ha asegurado los derechos durante varios años y retransmite en directo todos los partidos relevantes.

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En la Champions League, la retransmisión se reparte entre varias plataformas. La mayor parte de los partidos del Manchester City se emiten en directo en DAZN. Sin embargo, en cada jornada hay un partido destacado de los martes que se puede ver en exclusiva en Amazon Prime Video.

Además, a partir de la temporada 2027/28 también llegará un cambio importante: el nuevo proveedor de streaming Paramount+ entrará entonces en la retransmisión de la Champions League y asumirá una gran parte de los derechos. Todos los detalles sobre el nuevo paquete de derechos están aquí.

Si el Manchester City alcanzara la final, esta también se emitiría en abierto, como es habitual. En ese caso, la primera opción sería la ZDF.

Manchester City, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite los partidos de los Skyblues en directo por TV y livestream? El minuto a minuto en directo de SPOX

Como alternativa, también podéis pasaros por nuestra web, donde cubrimos en directo y al completo algunos partidos seleccionados de los Skyblues, por ejemplo en la Champions League. Solo tenéis que entrar en nuestra página principal los días de partido; allí aparecerán los directos aproximadamente una hora antes del pitido inicial.

Guía TV del Manchester City: ficha del club