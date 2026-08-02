El Real Madrid creía que el fichaje de Rodri, al igual que el de Diomandé, sería un camino de rosas, pero ha empezado a encontrar serias dificultades para cerrar ambas operaciones, según el diario catalán "Sport".

El periódico considera que el Manchester City "ejecuta su estrategia negociadora a la perfección, tras haber fijado un precio del que no piensa dar marcha atrás".

Señaló que el club inglés no necesita vender al jugador y no tiene inconveniente en conservarlo, incluso si se marcha gratis en 2027, ya que exige recibir 70 millones de euros —aunque parte de la cantidad sea en forma de variables— y no se moverá de esa cifra.

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El diario continuó: "La estrategia del Manchester City en las ventas siempre ha sido clara, ya que permite marcharse a cualquier jugador que desee irse, pero con la condición de que la oferta económica sea satisfactoria para el club. El Barcelona ya vivió esta situación en la operación de Eric García, tras verse obligado a esperar hasta que se marchó gratis, además de que se rechazaron varios intentos por contratar a Bernardo Silva".

Rodri ya ha dado el paso de pedir la salida, y ahora espera que el Real Madrid satisfaga las exigencias económicas del Manchester City, que el club inglés considera justas a cambio del ganador del Balón de Oro.

La directiva del Real Madrid creía que la operación se resolvería en 48 horas, pero ahora es consciente de que las negociaciones llevarán más tiempo, y de que su resultado ya no está tan asegurado como esperaba, según "Sport".

Negociaciones por Bouaddi

Al mismo tiempo, el Manchester City avanza en sus negociaciones para contratar al centrocampista marroquí Ayoub Bouaddi, estrella del Lille y uno de los descubrimientos del Mundial 2026.

Hasta ahora no hay un acuerdo definitivo, pero las previsiones apuntan a que el jugador podría firmar en las próximas semanas, aunque su llegada no significa la salida de Rodri, sino la de Kovacic, que no entra en los planes del entrenador Enzo Maresca.

El diario destacó que Rodri ya ha alcanzado un entendimiento total con el Real Madrid, y hará todo lo posible por completar su traspaso, pero su especial relación con el Manchester City le lleva a manejar las negociaciones con cautela.

Añadió que creía que su valoración económica sería menor, pero las prisas del conjunto blanco y sus necesidades actuales podrían frustrar una operación que parecía cerrada.