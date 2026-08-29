¿Manchester City o Tottenham Hotspur? Cody Gakpo toma una decisión y tiene una preferencia clara

El Manchester City va muy en serio a por el fichaje de Cody Gakpo. Según Fabrizio Romano, el gran club inglés ya ha alcanzado un acuerdo personal con el delantero del Liverpool y ve al internacional neerlandés como una pieza importante para reforzar la delantera.

Liverpool y City están conversando actualmente sobre la cantidad a pagar por el traspaso. La versatilidad de Gakpo le convierte en un futbolista interesante para el técnico Enzo Maresca. El atacante de 27 años puede jugar como extremo izquierdo y derecho, y también puede actuar como delantero centro.

Mientras tanto, el Liverpool no está precisamente por la labor de dejar salir a Gakpo. El club solo está dispuesto a colaborar en un traspaso si antes incorpora a un sustituto de garantías. Con Bradley Barcola, el Liverpool ya tiene al alcance de la mano un refuerzo importante para el ataque.

Además, Ismaïla Sarr está claramente en la órbita del Liverpool. El gran club inglés tiene interés en el atacante del Crystal Palace. Según Romano, ya se presentó por él una oferta de 58 millones de euros al cambio.

En cambio, el interés por Yankuba Minteh parece haberse enfriado. Una primera oferta de cincuenta millones de libras fue rechazada y el Liverpool también vio cómo Brighton mandaba a la papelera una oferta mejorada de sesenta millones de libras.

Esto ha generado una situación interesante para Gakpo. El Tottenham Hotspur también está interesado en el internacional neerlandés y ya alcanzó un acuerdo personal con él en julio. Gakpo tiene contrato en Anfield hasta mediados de 2030.



