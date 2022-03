El Manchester City tiene 'un acuerdo en marcha' para fichar a Erling Haaland procedente del Borussia Dortmund este verano, según informa "The Daily Mail". El joven de 21 años tiene una cláusula de rescisión de 63 millones de libras esterlinas (75 millones de euros) que se puede activar en el verano, con los clubes más grandes de Europa ansiosos por firmar al goleador noruego, entre ellos Barcelona y Real Madrid. Según esta información, el City ya ha discutido los términos personales con Haaland, y se afirma que ahora confían en llegar a un acuerdo para llevarle a la Premier League.

¿Qué dice el informe de "The Daily Mail"?

Según "The Daily Mail", se espera que se firme un acuerdo por una cifra cercana a los 120 millones de euros, con ese total incluyendo su cláusula de liberación de 75 millones de euros más las comisiones de su agente, Mino Raiola. Se informa que el Real Madrid es el principal competidor que tiene el Manchester City para la firma de Haaland, aunque "The Daily Mail" asegura que el delantero finalmente elegirá mudarse a Inglaterra. De hecho, según esa información, los términos personales ya se han "discutido" y "el marco de la transferencia está listo para ser firmado por los jefes del City". Se dice que el dinero no es un problema para el club británico, que ha hecho de Haaland su prioridad número uno.

¿Qué más informan los medios del Reino Unido sobre Haaland?

Mientras tanto, el "Times" también informa que el City confía en asegurar un acuerdo para Haaland. Su información sugiere que los directivos del City viajaron a Mónaco en febrero para reunirse con los representantes de la estrella de Dortmund para discutir un posible movimiento. Altos ejecutivos de los campeones de la Premier League, incluyendo el director deportivo, Txiki Begiristain, y el jefe de operaciones de fútbol, Omar Berrada, aparentemente estuvieron presentes en esa reunión. "Times" también sugiere que el City le dirá a Haaland que se una a ellos en el verano e ignore el interés del Real Madrid... de momento. No descartan que pueda marcharse a España para unirse al club blanco en algún momento posterior de su carrera.

¿Qué sabe Goal del traspaso de Haaland?

El corresponsal de Goal en el Manchester City, Jonathan Smith, asegura que "Erling Haaland ha sido identificado como el objetivo número uno del City desde que no pudieron fichar a Harry Kane, del Tottenham, el verano pasado".

Simth también informa que "la competencia por el internacional noruego es feroz, pero eso no ha disuadido al City" y que "los representantes de Haaland han hablado con varios clubes, pero el City ha emergido como el principal candidato, con el Real Madrid buscando un acuerdo para el delantero del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe y el Barcelona imposibilitado por problemas económicos".

El artículo sigue a continuación

"Cumplir con la cláusula de rescisión de Haaland no será un problema y las demandas salariales tendrán que ser consideradas cuidadosamente. El City está presionando mucho para completar el trato, con Pep Guardiola desesperado por un delantero a pesar de que su equipo ha sabido ganar sin un delantero centro", agrega Smith.

¿Qué han dicho el Dortmund y Haaland sobre un traspaso?

Si bien Haaland no ha dicho a dónde quiere ir, él admitió en enero que el equipo alemán lo presionó para que tomara una decisión sobre su futuro. Así las cosas, Haaland dijo a "Viaplay": "Los últimos seis meses, he optado por no decir nada por respeto al Dortmund. Pero ahora el club ha comenzado a presionarme para que tome una decisión, cuando todo lo que quiero hacer es jugar al fútbol. Pero me presionan para que tome una decisión ahora sobre mi futuro. Eso significa que tengo que tomar una decisión pronto".

“He dicho desde el principio que quiero centrarme en el fútbol, ​​porque es cuando estoy en mi mejor momento, no cuando me vienen otras cosas a la cabeza. Ahora han ejercido presión durante un tiempo. Así que es hora de que empiecen las cosas. Todo lo que quiero hacer es jugar al fútbol, ​​pero no puedo hacer eso ahora", agregaba.

El Dortmund, por su parte, ha sostenido que está decidido a quedarse con Haaland, aunque acepta que hay un gran interés por él y que podría marcharse. Los rumores habían sugerido que el delantero coincidió en Múnich con Xavi Hernández a principios de marzo para discutir un traspaso al Barcelona, ​​algo que el club de la Bundesliga negó e insistió en que solo estuvo allí para recibir tratamiento por una lesión muscular.