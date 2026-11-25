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«Estoy nervioso, han insultado a mi madre»: Gianluigi Donnarumma pronunció estas palabras en la zona mixta tras el empate 2-2 del Manchester City en casa ante el Napoli en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

La cita la recoge La Gazzetta dello Sport, que describe al portero de la selección italiana como «furioso».

Durante la segunda parte del partido, desde el sector visitante del tercer anillo de la South Stand del Etihad Stadium se escuchó varias veces un cántico insultante: «Donnarumma, hijo de p…».

El portero nacido en Castellammare di Stabia levantó el brazo izquierdo la primera vez. Después, con gestos de las manos, desafió a los aficionados del Napoli a seguir.

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Tras el gol del 2-2 marcado por Cherki, Donnarumma se tomó una pequeña revancha al celebrarlo mirando hacia el sector visitante.

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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca (también de origen campano), declaró: «¿Los cánticos contra Gigio? Sinceramente, no los escuché, estaba demasiado metido en el partido».

Los aficionados del Napoli ya habían increpado a Donnarumma en el encuentro del año pasado, también en la Champions League y en Manchester.

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El origen de la discordia se remontaría a hace ocho años, en 2018, cuando el entonces portero del Milan publicó en las redes sociales un vídeo en el que se burlaba de su tío, aficionado del Napoli.