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«Estoy nervioso, han insultado a mi madre»: Gianluigi Donnarumma pronunció estas palabras en la zona mixta después del empate 2-2 de su Manchester City en casa contra el Nápoles en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League.

La cita la recoge La Gazzetta dello Sport, que describe al portero de la selección italiana como «furioso».

Durante la segunda parte, desde la zona visitante del tercer anillo de la South Stand del Etihad Stadium se escuchó varias veces un cántico insultante: «Donnarumma, hijo de p…».

El portero nacido en Castellammare di Stabia levantó el brazo izquierdo la primera vez. Después, con gestos de las manos, retó a los aficionados del Nápoles a seguir.

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Tras el gol del 2-2 marcado por Cherki, Donnarumma se tomó una pequeña revancha al celebrar el tanto de cara a la zona visitante.

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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca (también de origen campano), declaró: «¿Los cánticos contra Gigio? Sinceramente, no los oí, estaba demasiado metido en el partido».

Los aficionados del Nápoles ya habían increpado a Donnarumma en el enfrentamiento del año pasado, también en la Champions League en Manchester.

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El motivo de la discordia se remontaría a hace 8 años, en 2018, cuando el entonces portero del Milan publicó en las redes sociales un vídeo en el que se burlaba de su tío, aficionado del Nápoles.

El mediapunta francés del Manchester City, Rayan Cherki declaró: «¿El premio al mejor jugador del partido? Me da igual, solo quiero ganar. Jugamos bien, pero creo que no pusimos mucha energía y tenemos que hacer más».

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El delantero centro danés del Nápoles, Rasmus Hojlund declaró: «¿Dije después de mi gol que solo hay un Manchester? Era una broma, hay una gran rivalidad en la ciudad entre el United y el City. Tengo un pasado en el Manchester United, que por tanto es mi club, pero no tengo nada contra el City».