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Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

El Manchester City recibe al Napoli en el Etihad Stadium de Manchester en la Champions League. El martes por la noche se enfrentan dos equipos que llegan a la cita con más dudas que certezas.

El City de Enzo Maresca atraviesa un momento complicado en la Premier League. El sábado, el conjunto de Manchester empató 1-1 ante el Fulham y Maresca cuestionó la decisión de anular un gol a Erling Haaland tras la revisión del VAR.

El empate dejó al equipo con cuatro partidos de liga consecutivos sin ganar. En defensa también pesa el hecho de que lleva nueve encuentros seguidos sin dejar la portería a cero en todas las competiciones.

El Napoli de Massimiliano Allegri volvió a ganar el sábado al imponerse por 1-0 al Torino con un gol de Scott McTominay. El triunfo puso fin a una mala racha que había comenzado con el empate ante la Lazio y la derrota frente a la Juventus.

Allegri pidió cautela y explicó que el recorrido europeo del Napoli se decidirá sobre todo en las tres últimas jornadas de la fase de liga. No obstante, el técnico reiteró que quiere buscar un resultado también en casa del City.

En Manchester se perfila un partido en el que los detalles pueden ser decisivos, con un City que busca solidez y un Napoli que ha recuperado la confianza. Aquí tienes toda la información sobre los canales de TV, el streaming en directo y la hora de inicio.

Noticias de los equipos

En el Manchester City, se espera que Enzo Maresca alinee un once inicial con Donnarumma en la portería, Guehi, Khusanov y O'Reilly en defensa, y Cherki, Ndiaye y Foden por detrás de Haaland. Por el momento no constan bajas ni sancionados.

El Napoli de Allegri apunta a un once con Contini en la portería y De Bruyne, McTominay y Hojlund entre sus referentes ofensivos. No se han comunicado lesiones ni sanciones, pero Antonio Vergara salió pronto del partido contra el Torino, por lo que habrá novedades más cerca del inicio.

Estado de forma

El City ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con 7 goles a favor y 9 en contra. Su resultado más reciente es el 1-1 ante el Fulham, mientras que en la Champions League ganó 3-2 en Leipzig.

El Napoli también presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas, con 7 goles a favor y 8 en contra. Tras caer 4-1 en Oporto, Allegri devolvió a los suyos a la senda del triunfo con el 1-0 ante el Torino, mientras que el 4-1 a domicilio frente al Monza sigue siendo su victoria más amplia de este periodo.

Precedentes

El City domina los precedentes recientes, con tres victorias por una del Napoli y un empate en los últimos cinco enfrentamientos, todos ellos en la Champions League. El último encuentro fue el 18 de septiembre de 2025, cuando el conjunto de Manchester ganó 2-0 en el Etihad. En total, el City ha marcado 10 goles y el Napoli, 6.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, el City ocupa el séptimo puesto, mientras que el Napoli es 27.º. Por tanto, el partido del Etihad tiene peso para el Napoli en una zona de la tabla en la que aún debe defender su posición.