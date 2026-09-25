Man City, declarado culpable de 114 infracciones: podrían retirarle títulos de la Premier League

El Manchester City está metido de lleno en un grave problema. El club fue declarado culpable este viernes por la tarde de 114 de los 115 cargos presentados contra él por infringir la normativa financiera de la Premier League, según informa The Athletic.

Hace año y medio, la Premier League elaboró un paquete de 115 denuncias contra el club de Mánchester. Los Citizens habrían infringido de forma masiva las normas financieras.

De esas 115 denuncias, por ejemplo, 54 eran por no proporcionar información financiera precisa entre las temporadas 2009/10 y 2017/18.

El presidente de la Premier League, Richard Masters, ya había indicado anteriormente que la investigación sobre las infracciones del Manchester City estaba durando más de lo que se había pensado en un principio.

El Manchester City todavía recurrirá el fallo de un comité elegido especialmente para ello. Aún no se conoce cuál será el castigo para el club.

Según The Athletic, las posibles sanciones están descritas en la regla W.51 del reglamento de la Premier League. Las sanciones van desde una reprimenda y multas económicas hasta una deducción de puntos e incluso la expulsión de la Premier League.

La deducción de puntos puede aplicarse tanto en el momento de la decisión como con carácter retroactivo, lo que abre la posibilidad de que el Manchester City incluso pueda perder títulos.