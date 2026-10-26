¿Malo Gusto al Manchester City? Enzo Maresca planea reencontrarse con él mientras el Chelsea rebaja el precio que pide por la estrella francesa

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El Manchester City estaría preparando una nueva ofensiva para fichar al lateral derecho del Chelsea Malo Gusto en el mercado de invierno, según apuntan varias informaciones. El defensa francés podría reencontrarse en el Etihad con Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, tras un cambio en su papel dentro de la plantilla a las órdenes de Xabi Alonso.

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El Manchester City vuelve a interesarse por Gusto

El Chelsea se prepara para recibir nuevas ofertas por Gusto. Según TEAMtalk, el Manchester City mantiene un fuerte interés en el lateral derecho francés de cara al mercado de enero, que se acerca rápidamente.

La situación de Gusto en la plantilla ha cambiado notablemente en los últimos tiempos. Su papel ha variado de forma significativa con Xabi Alonso, mientras que Reece James sigue siendo una opción importante en el lateral derecho. La irrupción de Marco Palestra también ha aumentado la competencia por un puesto de titular. Esa intensa lucha por jugar ha alimentado, como era de esperar, las especulaciones sobre una posible salida de la capital.

El papel decisivo de Enzo Maresca

Según la misma información, el Manchester City está dispuesto a retomar la operación este invierno si el Chelsea decide rebajar sus pretensiones económicas. Un factor clave es la presencia de Maresca. El City sigue muy interesado en fichar a un jugador al que Maresca conoce perfectamente de su anterior etapa en Stamford Bridge. Gusto trabajó estrechamente con el técnico italiano durante aquel periodo.

Las informaciones publicadas en junio indicaban que el jugador de 23 años vería con buenos ojos la oportunidad de reencontrarse con él en el Etihad. Maresca ya elogió públicamente a Gusto en el pasado: «Malo lo está haciendo de maravilla».

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El Chelsea flexibiliza sus exigencias económicas

El Chelsea valoraba inicialmente al jugador de 23 años en unos 70 millones de libras durante el mercado de fichajes de verano. Esa cifra resultó demasiado elevada para el City, que esperaba cerrar una operación más cercana a los 50 millones de libras. Sin embargo, TEAMtalk informa ahora de que esas estrictas exigencias económicas se han suavizado. Este cambio podría reabrir las negociaciones, ya que el Chelsea puede encontrar motivos económicos razonables para vender al jugador.

Un riesgo enorme que sopesar

El club del oeste de Londres no tiene ninguna necesidad inmediata de autorizar una venta. Gusto tiene contrato hasta 2030, por lo que el Chelsea se encuentra actualmente en una posición negociadora muy sólida. Una cantidad de entre 60 y 70 millones de libras supondría un beneficio considerable para el club.