Se intensifican los preparativos en el seno de la Federación Francesa de Fútbol de cara al anuncio oficial del nombramiento de Zinedine Zidane como director técnico de la selección, pero los pasos de la federación han provocado la primera objeción desde dentro de sus propias filas, después de que Jean-Michel Aulas, vicepresidente de la federación, criticara el modo de gestión del asunto.

El diario francés L'Équipe informó de que los miembros del comité ejecutivo de la federación recibieron, el jueves, una convocatoria para asistir a una reunión extraordinaria la mañana del próximo martes, previa al esperado anuncio del nuevo entrenador de la selección de Francia, que según todos los indicios será Zinedine Zidane, como sucesor de Didier Deschamps.

Aulas mostró su malestar por la forma en que se ha gestionado el asunto, al considerar que los miembros del comité ejecutivo se enteraron de los detalles de la reunión a través de los medios de comunicación antes de ser informados oficialmente.

Aulas dijo, en un correo electrónico dirigido a los miembros del comité ejecutivo: "¿Una convocatoria el jueves para una reunión que se celebra el próximo martes, y en período de vacaciones? Para mí será imposible asistir, y solo podré participar por videoconferencia".

Y añadió: "No es apropiado que los periódicos estén al tanto de todo antes que nosotros. Me molesta este procedimiento. Y si hay intención de celebrar una rueda de prensa el martes, habría sido mejor convocar una reunión antes del fin de semana, en respeto al proceso democrático y al espíritu de trabajo conjunto".

Según el diario, el procedimiento de elección del entrenador de la selección francesa comienza con la designación del candidato final por parte del presidente de la federación, Philippe Diallo, antes de presentar la decisión al comité ejecutivo para su aprobación oficial.

La Federación Francesa de Fútbol había anunciado, en un comunicado oficial, que su presidente Philippe Diallo ofrecerá una rueda de prensa la mañana del martes 28 de julio, tras una reunión extraordinaria del comité ejecutivo, para presentar al nuevo director técnico de la selección de Francia ante los medios de comunicación, en la que se espera que se produzca el anuncio oficial de que Zinedine Zidane asumirá las riendas de Francia.