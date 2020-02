Malestar en Colo Colo por rumores de un supuesto quiebre en el camarín

Dentro del conjunto albo aseguran que el grupo se mantiene unido pensando en trabajar para ser campeón.

“No hay ningún tipo de conflicto con ningún integrante del cuerpo técnico". Así de concreto fue Juan Manuel Insaurralde en conferencia de prensa este viernes en el Estadio Monumental, dos días antes del Clásico contra .

Ante los rumores de un quiebre con Mario Salas, el jugador dijo que "la convivencia es buena y estamos entrenando bien, sabiendo que hay muchas cosas que corregir. En el juego, si analizas los dos partidos, no merecimos perder. Por errores propios nos llevamos un mal resultado, pero fue eso. Cuando a principio de año ganamos la Copa no fuimos los mejores, entonces ahora no somos los peores”.

Una visión considerando que el Cacique sólo suma 3 puntos en 3 partidos jugados, y dos derrotas que han generado una ola de críticas contra el Comandante.

Así, el Chaco reiteró que "no somos para nada conflictivos, hacemos nuestro trabajo. Tratamos de hacerlo de la mejor manera. Lo único que te puedo decir es que somos jugadores profesionales, tenemos una cabeza en el grupo que es el técnico y que nosotros tratamos de hacer l o mejor para que a le vaya bien".

Palabras que descomprimen el vestuario, de cara al juego de este domingo a las 18:00 horas.