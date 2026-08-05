Maldini, sobre la despedida de Baresi: «Ayer sentí emociones fuertes, estábamos todos alineados por Franco»

Paolo Maldini, entrevistado por los compañeros de Repubblica, revivió las emociones que sintió durante el funeral de Franco Baresi: "Yo estaba allí por Franco, todos estábamos allí por él. ¿Si es verdad que me emocioné? Sí, es verdad, pero estamos hablando de Baresi, eh. Pensaba en él, hemos compartido muchas cosas juntos. Partidos, victorias, momentos. Sentí sensaciones fuertes.
Le tuve mucho cariño, a él me unen muchos bonitos recuerdos. Nos conocíamos desde hacía muchos años. ¿Había muchos excompañeros de Franco presentes? Fue como reencontrarme con viejos amigos. Nunca nos hemos perdido de vista, pero estar todos juntos siempre es una emoción especial. En esta circunstancia estábamos como alineados por nuestro capitán".