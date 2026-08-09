Maldini revela el motivo de su salida de la Federación Italiana: el acuerdo cambió

Paolo Maldini, exdirector técnico de la Federación Italiana de Fútbol, reveló que la modificación de los acuerdos sobre sus competencias condujo a su dimisión del cargo, subrayando que ya no existía la confianza necesaria para continuar con su trabajo.

Maldini explicó, durante una extensa entrevista con el diario Corriere della Sera, el motivo de su dimisión del puesto de director deportivo de la Federación Italiana de Fútbol: "Se revisaron los acuerdos, y lo único que podía hacer era dimitir, o más bien abstenerme de firmar un contrato de cuatro años que debía comenzar el 1 de agosto. Ya no se daban las condiciones para la confianza".

Paolo Maldini habló por primera vez sobre su marcha de la selección de Italia, donde el exdirector deportivo de la Federación Italiana de Fútbol repasó los detalles de su nombramiento y su posterior dimisión pocos días después.

Maldini añadió: "Malagò me llamó en Pascua y me mostré dispuesto a ayudar. No se trataba solo de relanzar la selección de Italia, sino que teníamos que reconstruir el fútbol italiano. Creamos el cargo de director técnico, un puesto que antes no existía entre nosotros. Además, Leonardo posee una gran capacidad organizativa. Pero después se revisaron los acuerdos, y lo único que se podía hacer era dimitir, o más bien abstenerme de firmar el contrato de cuatro años que debía comenzar el 1 de agosto".

Maldini abordó de forma concreta la cuestión de la elección del próximo director deportivo de la selección de Italia: "Al principio le pregunté (a Malagò): ¿quién elige al director deportivo? Y me respondió: ustedes lo eligen y yo lo apruebo. Ese era el acuerdo".

Y agregó: "En la Liga expliqué nuestro proyecto, que se basaba en dos vías diferentes. Reconstruir el fútbol italiano lleva tiempo, y también requiere una nueva mentalidad".

Las discrepancias surgieron cuando se planteó la idea de nombrar a Andrea Pirlo, según relató Maldini: "Malagò nos llamó a mí y a Leonardo para decirnos: en mi opinión no se puede contratar a Pirlo. Y a partir de hoy seré yo quien decida el técnico, y ustedes lo aprueban".

Maldini insistió en su rechazo a este cambio en las competencias: "Si tengo una misión y una responsabilidad, esto es inaceptable. Ya no se daban las condiciones de confianza para llevar a cabo un trabajo enorme. Estábamos en Coverciano (sede de la federación), pero el sistema estaba paralizado".

Maldini prosiguió su intervención pasando a la situación actual dentro de la Federación Italiana de Fútbol: "La presencia de una figura como Ranieri representa un valor añadido, pero temo que se le dé demasiada importancia a la selección de Italia, mientras que la reconstrucción del fútbol italiano reciba mucha menos importancia".

Y concluyó: "Tengo algo que me seguirá doliendo por dentro. Había asumido una tarea ardua, pero se había convertido en un sueño, que era hacer algo por las generaciones futuras. Es realmente una lástima".