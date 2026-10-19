Maldini irrumpe en la polémica por la expulsión de Güler: confío en la integridad de los árbitros y el VAR

El analista de la cadena Movistar Plus, Julio Maldonado, conocido como "Maldini", elogió el nivel del encuentro entre el Real Madrid y el Sevilla, que terminó con victoria merengue por 4-1 en LaLiga.

El diario Sport publicó lo dicho por Maldini a través de su canal de YouTube, donde comenzó su intervención señalando: "Fue un partido en el que vimos goles maravillosos y excepcionales. El nivel de los goles fue realmente asombroso".

Maldini aseguró que el Real Madrid ofreció algunas cosas buenas, junto a otros aspectos que no fueron igual de buenos, ante un Sevilla que compitió bastante bien, pese al resultado.

También elogió las decisiones de José Mourinho, entrenador del conjunto blanco, después de que optara por dar la titularidad a Endrick, devolver a Güler al centro del campo y situar a Valverde en el lateral derecho.

Y dijo: "No es la posición en la que prefiere jugar, pero creo que debe ser el lateral derecho titular del Real Madrid".

El analista de Movistar Plus puso el foco en un jugador más que en ningún otro: Diomandé, de quien considera que mereció tener un sitio en el once del Real Madrid.

Explicó: "Marcó un gol maravilloso, pero más allá de ese gol, hay que tener en cuenta que hasta ese momento estaba teniendo muchas dificultades para finalizar bien las jugadas. Y no me olvido de que dio la asistencia del gol de Güler. En realidad, lo que hizo no fue un simple pase, fue una asistencia de gol".

Por otro lado, Maldini elogió el rendimiento del jugador en el plano defensivo, diciendo: "Defendió mucho y bien. Prácticamente ejercía de segundo lateral de forma continua, con Güler entrando por dentro. Y eso es exactamente lo que hay que pedirle a un jugador como Diomandé".

El analista considera que el nivel que está dando Diomandé pone presión sobre Vinicius Junior, y añadió: "La comparación con el extremo brasileño es inevitable. Vinicius sabe que si no ofrece lo que ha ofrecido Diomandé, no tendrá opciones de jugar. Esa es la realidad".

Maldini no dudó en reconocer que el Sevilla tiene razón al sentirse enfadado, tras el manotazo que Güler dirigió a Piqué, jugador del Sevilla. Pero aclaró que no vio ninguna imagen que mostrara una agresión de forma clara.

Y dijo: "No hay una imagen en la que se vea un codo que constituya una agresión, ni un empujón lo bastante fuerte como para decidir si merece tarjeta roja o no. Por eso, creo que no hay una imagen que permita ver con claridad lo que ocurrió, al menos entre las imágenes que el árbitro pudo ver".

Y agregó: "Yo confío siempre en la honestidad de los árbitros y en el videoarbitraje. Y por eso entiendo que no vieran una imagen lo bastante clara. Sinceramente, no lo sé. Había jugadores del Sevilla en el campo y puede que vieran lo que pasó, pero yo no puedo tomar una posición rotunda sobre esa acción".

Maldini quiso subrayar que la victoria era de enorme importancia para el equipo del entrenador Mourinho, especialmente porque el Barcelona no falla.

Y cerró su intervención asegurando que el Clásico "puede determinar el futuro de la competición para ambos equipos".