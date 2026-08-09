Maldini: Guardiola estaba dispuesto a dirigir a Italia por un salario menor que el de Gattuso

Paolo Maldini reveló nuevos detalles sobre su salida de la Federación Italiana de Fútbol y el ambicioso proyecto que intentó poner en marcha durante su breve etapa como director deportivo, asegurando que Pep Guardiola estuvo muy cerca de asumir las riendas de la Azzurra.

Maldini explicó, en una entrevista con el diario italiano "Corriere della Sera", que uno de sus principales objetivos era encontrar un entrenador capaz de liderar un profundo proceso de transformación en el fútbol italiano, y el elegido fue Pep Guardiola.

Maldini afirmó que el contacto con el técnico del Manchester City fue mucho más allá de un simple acercamiento inicial, y detalló: "Con Guardiola estudiamos las listas de jugadores, empezando por la selección sub-17 en adelante", revelando que el entrenador "incluso empezó a escribir las alineaciones".

Las negociaciones entre ambas partes llegaron también a la discusión de los aspectos económicos, pues Maldini aseguró que Guardiola mostró una gran disposición a asumir el cargo, diciendo: "Guardiola nos dijo: dadme un euro menos de lo que cobraba el último entrenador y estoy listo".

Maldini subrayó que Guardiola "no rechazó por el dinero", aclarando que su decisión estuvo ligada al agotamiento acumulado tras años de trabajo en Inglaterra, además de haberse sometido a una operación de espalda, diciendo: "Estaba agotado tras diez años duros en la Premier League".

El proyecto de Maldini iba más allá de la mera elección de un nuevo seleccionador, ya que su objetivo era impulsar al fútbol italiano hacia un verdadero proceso de reconstrucción, pero las discrepancias con el presidente de la federación, Malagò, hicieron finalmente imposible la ejecución del proyecto.

Maldini tomó la decisión de abandonar su cargo tras considerar que ya no era capaz de desempeñar sus funciones con la independencia que se había acordado, y afirmó: "Presentamos nuestra dimisión porque ya no se daban las condiciones de confianza necesarias".

Maldini, exjugador de la selección italiana, defendió su postura durante el conflicto, asegurando: "Si defender mi puesto y asumir mis responsabilidades significa que soy inflexible, entonces soy inflexible".

La polémica de Pirlo

Maldini, tras quedar Guardiola fuera de los planes, identificó al entrenador que consideraba el más adecuado para asumir las riendas de la selección italiana: Andrea Pirlo.

Maldini consideró que el exmediocampista reunía las condiciones necesarias para convertirse en el nuevo entrenador de Italia, y era el técnico ideal desde su punto de vista, pese a las dudas que rodeaban a su experiencia en los banquillos.

Maldini respondió al argumento relacionado con la escasa experiencia de Pirlo como entrenador, citando a los dos últimos técnicos que se coronaron en un Mundial, diciendo: "¿Qué trayectoria como entrenadores tenían los dos últimos técnicos que ganaron el Mundial, Scaloni y De la Fuente?".

Maldini consideró, desde el punto de vista técnico, que Pirlo estaba muy preparado para afrontar el desafío, y lo describió como "muy preparado".

La polémica relacionada con la vinculación de Pirlo con una empresa de apuestas tampoco resultó convincente para Maldini, pues el exdefensa consideró que aquel episodio se utilizó para impedir su candidatura, diciendo: "Fue un pretexto".

Maldini aclaró, según su versión, que "no había ningún impedimento legal", y que además Pirlo estaba dispuesto a poner fin a su vínculo con la empresa para disipar cualquier duda, añadiendo: "Estaba dispuesto a romper su relación con la empresa rusa".

Malagò descartó, al final, la opción de Pirlo, una decisión que también apartó otros nombres que estaban sobre la mesa, como De Rossi y Grosso.

Maldini, por su parte, aseguró que Thiago Motta nunca estuvo entre sus planes, diciendo: "Nunca estuvo entre nuestras opciones".