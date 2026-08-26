Maldini golpea al Barcelona: no fichéis a Julián, la solución letal está disponible gratis

En un momento en el que el fichaje de Julián Álvarez parece imposible, el célebre experto Julio Maldonado "Maldini" ha revelado la solución mágica dentro del propio Barcelona, una solución que podría ahorrarle al club entrar en el enloquecido mercado de delanteros.

El Barcelona continúa con su intensa búsqueda de un delantero centro, colocando al argentino Julián Álvarez a la cabeza de sus prioridades, si bien el Atlético de Madrid se niega rotundamente a abrir la puerta a la negociación con su rival catalán, lo que ha provocado una gran tensión en la relación entre el club y el jugador y ha metido la operación en un callejón sin salida.

Ante este estancamiento, fuentes cercanas aseguran que el conjunto blaugrana no dispone de un plan alternativo claro en el mercado, pues aunque se han planteado nombres como Lautaro Martínez e incluso el alemán Nicolò Tresoldi, la confianza sigue siendo grande en la plantilla actual, reforzada con los fichajes de Adama y Gordon.

Raphinha, ¿el nuevo delantero número 9?

La gran sorpresa la lanzó el comentarista de Movistar+ y del programa "El Partidazo de la COPE", Maldini, quien aseguró que el Barcelona no necesita fichar a ningún delantero si fracasa la operación de Julián.

Maldini dijo en su análisis para el diario español "Sport": "Creo que Raphinha sería el delantero número 9 si el Barcelona no ficha a otro jugador. El Barcelona no puede fichar a Kane ni a Julián, pero Raphinha tiene una fiereza que lo capacita para ser el primer defensa que presiona al rival, y realiza movimientos continuos sin balón".

Maldini considera que las dificultades económicas y deportivas hacen complicado encontrar un delantero capaz de marcar la diferencia de inmediato, mientras que el brasileño despunta como una solución interna ya probada durante el periodo de preparación, y capaz de adaptarse a las ideas del entrenador Hansi Flick gracias a su capacidad para la presión alta, el movimiento continuo a la espalda de los defensas y la contribución a la construcción del juego.

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Sobre las otras opciones, Maldini consideró que el alemán Nicolò Tresoldi (22 años) representa una opción diferente al estilo de Luuk de Jong, y afirmó: "Es un delantero de alto nivel, ficharía a un delantero centro para minutos determinados, capaz de marcar goles a partir de los centros".