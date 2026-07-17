Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Malcom tiene sobre la mesa un duelo brasileño y una oferta emiratí tras cobrar en Al-Hilal un sueldo cinco veces inferior

Fichajes
Malcom
Al Hilal
Flamengo
Gremio
Al-Jazira
1ª División
Brasil
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos

El exjugador del Barcelona afronta una nueva etapa

Las ofertas para fichar al extremo brasileño Malcom, del Al-Hilal, se han multiplicado de cara al mercado de verano, tras su probable salida de la liga saudí.

Su contrato con el Al-Hilal vence en 2025, por lo que podría fichar gratis en invierno y unirse a otro equipo en verano.

Según la cuenta «FLAMÍLIA DA NAÇÃO», especializada en Flamengo, el club carioca compite con Grêmio para ficharlo el próximo verano.

El extremo quiere rescindir su contrato con el Al-Hilal para regresar a Europa, pero al no recibir ofertas adecuadas baraja volver a Brasil.

El Grêmio fue el primero en negociar y le ofreció un sueldo de dos millones de reales al mes, una quinta parte de lo que gana en el Al-Hilal (10 millones).

Sin embargo, Brasil no sería su única opción: el periodista Pablo Oliveira asegura que el emiratí Al-Jazira también negocia su fichaje.

Malcom fichó por el Al-Hilal en 2023, procedente del Zenit, y lideró el triplete de liga, copa y Supercopa de Arabia Saudí, aunque su nivel bajó en las dos últimas temporadas.

El exjugador del Barcelona estuvo a punto de marcharse el pasado verano tras su enfrentamiento con la afición en el Mundial de Clubes, pero el técnico Simone Inzaghi lo retuvo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google