El entrenador del Bayern de Múnich sufrió fuertes dolores de cadera durante el partido de la Bundesliga contra el RB Leipzig del sábado. Además, padece una infección vírica. Esa combinación obligó a Kompany a permanecer sentado en el banquillo durante casi todo el encuentro. Fue su segundo entrenador, Aaron Danks, quien asumió casi en exclusiva las indicaciones desde la banda.

El diario Bild reveló ahora más detalles sobre el estado de salud del técnico belga, que el lunes incluso se quedó en casa y no participó en el entrenamiento a puerta cerrada. Además de Danks, lo sustituyeron sus asistentes Rene Maric, Floribert N’Galula y Daniel Fradley.

Según el diario, el lunes Kompany fue examinado por el equipo médico encabezado por el internista del club, el profesor doctor Roland Schmidt. En el club no se toman la enfermedad a la ligera, ya que el técnico de 40 años se encontraba muy débil en torno al partido contra el Leipzig. Aunque dio las charlas en el vestuario, al parecer se tumbó en un sofá de la Allianz Arena tanto durante el descanso como después del pitido final.

FC Bayern: ¿por qué le duele la cadera a Vincent Kompany?

Según tz , los problemas de cadera están relacionados con la gripe, que le estaría causando molestias en una antigua cicatriz. Por eso, antes del partido contra el Leipzig, tuvo dificultades visibles para subir las escaleras que llevan de los pasillos interiores al césped de la Allianz Arena.

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Al terminar el encuentro, Kompany tampoco acudió a la habitual ronda de entrevistas y envió en su lugar a los dirigentes del club, entre ellos Max Eberl. «Ahora mismo está tumbado en el vestuario de los entrenadores», dijo el director deportivo a Sky , y recalcó en otro momento: «De verdad que no se encuentra bien». Joshua Kimmich, por su parte, no sabía nada. «¿Qué le pasa? No me había enterado», dijo antes de bromear: «Creo que no tiene ganas de hablar con vosotros».

Eberl se mostró, no obstante, optimista respecto a que Kompany recupere las fuerzas para el importante partido contra el Arsenal en la Liga de Campeones. «Estamos convencidos de que para el miércoles no habrá ningún problema». Aun así, admitió: «Todavía no puedo decir qué papel desempeñará».

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¿Estará en condiciones ante el Arsenal? La situación de Vincent Kompany

Según el diario Bild, a un día del duelo contra el finalista del año pasado, los responsables del Bayern siguen confiando en que Kompany pueda dirigir a su equipo. Una señal positiva fue que el domingo ya estuvo en la Säbener Straße para preparar el partido.

Sin embargo, no estuvo presente en el último entrenamiento del martes. «Vincent Kompany debe descansar y quiere hacerlo debido a su infección vírica», comunicó el club muniqués. Además de la sesión (14:00), el entrenador tampoco participaría en la rueda de prensa de la tarde (16:00).







