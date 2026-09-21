Luciano Valente es quizá la ausencia más llamativa en la primera lista del seleccionador Xavi Hernández para la selección neerlandesa. El capitán del Feyenoord ha empezado muy bien la temporada, pero no fue convocado para los próximos partidos de Países Bajos en la Nations League. Valentijn Driessen sabe a qué se debe.

«Valente es, igual que Zechiël, un centrocampista ofensivo, pero podría acabar siendo el perjudicado», arranca Driessen en el podcast Kick-off de De Telegraaf. «Porque en el Feyenoord encaja muy bien en la banda izquierda, pero Xavi lo ve como un centrocampista ofensivo».

«En realidad prefiero no entrar en jugadores concretos, pero sí, seguimos a Valente», explicó Xavi el lunes en la rueda de prensa en Zeist. «Es un buen jugador, con potencial para nosotros. También para él está abierta la puerta de Países Bajos. Solo que ya tenemos muchísimos buenos centrocampistas. De verdad que lo considero un centrocampista ofensivo y no un extremo izquierdo».

«A mí también me sorprendió que Valente estuviera decepcionado por no estar en la lista», añade después Verweij. «Pero eso también tiene un poco que ver con cómo le está yendo ahora al Feyenoord. Xavi dijo con razón: yo lo veo como centrocampista, no como extremo izquierdo».

Tras el Feyenoord - FC Utrecht (5-0), Valente dejó claro ante las cámaras de ESPN que estaba decepcionado con la decisión del seleccionador. «Claro que estás decepcionado. En el fondo tenía un poco la esperanza de estar, pero tengo que hablar con los pies, y hoy lo he hecho».

«Esto es, por supuesto, un asunto importante. Para Valente esto va a convertirse en un tema», prosigue Driessen. «Van Bronckhorst no tiene la intención de ponerlo en el centro del campo, y eso simplemente reduce muchísimo sus opciones de ser elegido para la selección neerlandesa». Verweij es incluso mucho más tajante: «Mientras Valente juegue en esa posición, no será seleccionado».

Tras las bajas de Donyell Malen y Justin Kluivert, quizá hubo durante un momento alguna esperanza para Valente, pero Xavi convocó a Mexx Meerdink y Guus Til como sustitutos. Lógico, opina Driessen. «Kluivert también es alguien que juega al espacio, llega al área y marca goles. Til, por supuesto, también puede hacer eso. Por eso ha convocado a Til, y no a Valente», concluye el jefe de fútbol.