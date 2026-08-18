Según ha podido saber el diario Bild, además del jugador de 24 años, actualmente en el SC Freiburg, hay otros porteros en la lista del Eintracht. Entre ellos también figura Lukas Hradecky, de quien se dice desde hace tiempo que está en la órbita del club a orillas del Meno.

El jugador de 36 años militó en el Eintracht de 2015 a 2018, antes de marcharse al Bayer Leverkusen como uno de los favoritos de la afición. En el verano de 2025 se fue al AS Monaco, donde el finlandés, según se informa, percibe un salario principesco y tiene contrato hasta 2027. En consecuencia, una nueva colaboración no se presenta precisamente como una tarea sencilla.

En cualquier caso, Atubolu seguiría siendo la solución preferida para cerrar el problema bajo palos. El supuesto interés en el portero, que quiere cambiar de aires, se filtró tras el desastroso 0-7 en el amistoso ante el FC Brentford. El Frankfurt estaría buscando un nuevo número uno, lo que supondría un claro cambio de rumbo después de que el director deportivo Markus Krösche hubiera subrayado todavía durante la pretemporada que quería mantener al dúo formado por Michael Zetterer y Kaua Santos: "Por el momento no es un tema cambiar nada de la situación actual".

Eintracht Frankfurt: ¿Qué opciones hay de fichar a Noah Atubolu?

Sin embargo, según Bild se esperan negociaciones complicadas con el SCF. El club de la Brisgovia pediría entre 15 y 20 millones de euros. Antes, no obstante, al menos otro portero tendría que dejar el club, y ahí aparece el siguiente problema: según el informe, Zetterer no quiere marcharse del SGE. Por ello, Santos, que en realidad debía recoger el testigo de Kevin Trapp, sería considerado el candidato más probable para salir.

El joven brasileño había encadenado numerosos errores desde su ascenso a la titularidad y debía volver a tener la oportunidad de demostrar su valía de cara a la nueva temporada. Pero su crédito parece haberse agotado otra vez. Ante el Brentford, Santos volvió a dejar una imagen desafortunada, lo que supuestamente llevó a la cúpula directiva y al entrenador Adi Hütter a madurar la decisión de fichar a una nueva pieza contrastada. El informe no aclara si el jugador de 23 años, al que además se considera propenso a las lesiones, tiene siquiera mercado.

También el traspaso de Atubolu se convierte en un problema porque el resto de la plantilla exige retoques. Tanto en defensa como en ataque se evidencian carencias. En la parcela ofensiva sigue existiendo la esperanza de una nueva cesión de Arnaud Kalimuendo.

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¿Por qué Noah Atubolu todavía no tiene nuevo club?

Entretanto, Atubolu busca desesperadamente un nuevo club, después de haber rechazado hace meses una oferta de renovación del SCF y de haber manifestado su deseo de marcharse. Ya no tiene futuro en Friburgo, ya que el club de la Brisgovia ya ha fichado a Mio Backhaus como nuevo portero por una cifra récord interna para la entidad. El destino soñado de Atubolu sigue siendo la Premier League, aunque a día de hoy no se vislumbra un traspaso allí. También porque, al parecer, rechazó a los recién ascendidos Hull City y Coventry City.

Según informaciones de kicker, al menos el AFC Bournemouth mantiene un interés vago, pero todavía no se habrían producido negociaciones concretas. Lo mismo se aplicaría a los clubes supuestamente también interesados Olympique de Marsella, SSC Nápoles y Juventus de Turín. Pero como el próximo fin de semana ya arranca la competición liguera en Inglaterra, Italia y Francia, aumenta la presión del tiempo sobre Atubolu y sus asesores.

Atubolu está representado por la agencia Epic Sports, dirigida por el archiconocido y excéntrico Ali Barat. Según kicker , el guardameta alemán está "desde hace tiempo descontento" con el trabajo de sus representantes, que supuestamente le habrían generado falsas esperanzas.