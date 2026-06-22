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Malas noticias para los Gallos: la estrella de Francia podría perderse el partido contra Irak

Francia vs Irak
Francia
Irak
World Cup
A. Tchouameni
D. Deschamps
Francia
Irak
EE. UU.

Hoy no ha asistido a los entrenamientos

La estrella de Francia podría perderse el partido contra Irak del lunes en la segunda jornada del Mundial 2026.

Francia debutó con victoria 3-1 ante Senegal, mientras que Irak perdió 4-1 frente a Noruega.

Según el diario «AS», el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni se perdió el entrenamiento de hoy por una lesión muscular.

Aunque no se ha confirmado el motivo, su ausencia en la víspera del partido lo descarta prácticamente para el encuentro ante Irak.

Didier Deschamps, seleccionador francés, confirmó en la víspera del encuentro: «Chouaméni se ha quedado en el gimnasio haciendo ejercicio en la bicicleta estática y recibiendo tratamiento del fisioterapeuta... A primera vista, no hay motivo de preocupación». El seleccionador restó importancia al asunto y recordó que la rotación es necesaria por el bien del equipo y de los jugadores, que sufren fatiga en esta fase de la temporada.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
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Irak
IRQ

Chouaméni jugó los 90 minutos ante Senegal y rindió a buen nivel, especialmente junto a Adrien Rabiot.

 Se espera que Mano Koné, centrocampista de la Roma, ocupe su lugar en el próximo partido.

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