¿Malas noticias para el Bayern de Múnich? Thomas Tuchel no quiere tener miramientos con Harry Kane

"Sinceramente, preferiría no rotar. No estoy seguro de si eso es posible. Mi escenario ideal sería competir una y otra vez, con al menos seis o siete jugadores del once inicial en los que confiamos", dijo Tuchel.

En consecuencia, Kane no regresará especialmente descansado a Múnich tras la XXL pausa internacional. Inglaterra disputará el último de los cuatro partidos el próximo martes por la noche contra la República Checa. Para el Bayern, la Bundesliga continuará el sábado siguiente en casa del FC Augsburgo.

Inglaterra había caído en la primera jornada ante la vigente campeona del mundo, España, por 2-3, también porque Kane falló un penalti.

El martes se disputa el partido de ida contra la República Checa. Tuchel reclamó: "Tenemos que ser proactivos y darlo todo. No hay margen para un juego conservador o austero. Así es como quiere jugar el equipo, así es como queremos jugar nosotros, así que vamos allá. Será un escenario diferente, un entorno diferente y un desafío diferente".