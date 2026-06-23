Malagò: «¿El seleccionador? Podría ser incluso extranjero. Como director técnico, se barajan las opciones de Maldini y Baggio»

En entrevista con «La Repubblica», el nuevo presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, presentó su proyecto para la selección italiana. Sobre el seleccionador: «¿Mancini? Aún no he hablado con él y ningún club se ha opuesto. El próximo entrenador debe tener entusiasmo y comprometerse de inmediato con el proyecto. El dinero es importante, pero debe haber total disponibilidad. No nos limitamos a candidatos italianos».
Para el director técnico, prefiere a un exfutbolista: «Me gustaría un exjugador; hablo con Maldini, Buffon, Del Piero y Baggio, pero aún no decidí».