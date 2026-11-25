Ocurrió en el partido disputado este miércoles por la noche, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que el conjunto español se llevó por 4-1 tras una actuación brillante.
El Barcelona suma ya 12 puntos tras lograr su cuarta victoria en cinco partidos y se acerca un poco más a una plaza entre los ocho equipos que se clasifican directamente para las eliminatorias.
Balde fue uno de los cambios más destacados en el once del entrenador Hansi Flick, que apostó por varios suplentes y jugadores con menos minutos ante la acumulación de partidos de las próximas semanas, de modo que el lateral español disfrutó de su primera titularidad de la temporada.
Balde aprovechó la oportunidad de forma notable y completó una primera parte muy destacada: dio vida a la banda izquierda gracias a su velocidad y sus movimientos ofensivos, y logró un buen entendimiento con su compañero Anthony Gordon, con quien fue intercambiando posiciones y espacios.
Su acción más destacada llegó cuando se lanzó al espacio a la espalda de la defensa del Sabah y envió un preciso centro raso a Karim Adeyemi, que lo convirtió en el tercer gol del Barcelona.
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La influencia de Balde no se limitó al ataque, ya que también mostró disciplina defensiva: mantuvo bien su posición y vigiló a sus rivales sin caer en los errores por los que había recibido críticas en partidos anteriores.
Sin embargo, la actuación del jugador español quedó incompleta, ya que sufrió una lesión en el tobillo derecho en uno de sus intentos de disparo a puerta, pidió el cambio y abandonó el terreno de juego en el minuto 64, según informó el diario «Sport».
Por su parte, el diario «AS» explicó que la lesión se produjo tras un mal apoyo del pie derecho al intentar jugar el balón, lo que le provocó una torcedura de tobillo, y señaló que el gesto de dolor del jugador y su dificultad para levantarse generaron inquietud sobre el alcance de la lesión.
El mismo diario añadió que las primeras estimaciones apuntan a un posible esguince de tobillo, aunque el grado de la lesión dependerá de las pruebas médicas a las que se someterá a su regreso a Barcelona, que previsiblemente incluirán una resonancia magnética para determinar el diagnóstico y el posible tiempo de baja.
La lesión siembra dudas sobre su futuro
Las consecuencias de la lesión de Balde no se limitan a su posible ausencia en los próximos partidos, ya que «AS» relacionó este contratiempo con su futuro en el mercado de invierno y consideró que la lesión podría complicar una eventual salida del Barcelona el próximo mes de enero.
El diario recordó el caso del sueco Roony Bardghji, que sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha el pasado mes de agosto, lo que frustró su salida del club, aunque indicó que la lesión de Balde parece menos grave según las primeras estimaciones e insistió en que hay que esperar a las pruebas antes de emitir un juicio definitivo.
Así, una noche que suponía una gran oportunidad para que Balde recuperara su sitio y convenciera a Flick de que puede aportar, se ha convertido en un nuevo motivo de preocupación para el Barcelona, a la espera de conocer el alcance de la lesión y el tiempo que estará de baja.