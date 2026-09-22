Mala compenetración con Kylian Mbappé: José Mourinho aparentemente pierde la paciencia con Vinicius Junior

Según un informe del diario español Marca, el entrenador del conjunto blanco está perdiendo cada vez más la paciencia con su superestrella brasileña.

En el derbi contra el rival ciudadano Atlético de Madrid (1-2), Vini Jr., tras otra actuación decepcionante, ya había sido sustituido por Mourinho en el minuto 54 y reemplazado por el fichaje estival Yan Diomande.

Al técnico portugués le molestaría sobre todo el flojísimo trabajo de carrera y defensivo del jugador de 26 años. Además, después de dos años, la compenetración con su compañero Kylian Mbappé sigue sin funcionar.

Mientras tanto, incluso se estaría valorando sacar por completo al brasileño del once inicial y, en su lugar, hacer jugar en su posición o bien al ex del Leipzig Diomande o incluso a Mbappé.

Al fin y al cabo, el campeón del mundo francés, que también con Mourinho parte nominalmente como delantero centro, al parecer no solo cae una y otra vez a la banda izquierda por costumbre. En el nueve podría tener cada vez más oportunidades el joven Carlos Espi, que ya ha demostrado su olfato goleador con dos tantos en cuatro apariciones en LaLiga.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Vinicius Junior con el Real Madrid?

Vinicius Junior suma, tras siete partidos en la máxima categoría del fútbol español —todos ellos como titular—, apenas un solo gol hasta ahora, aunque al menos ha aportado cuatro asistencias.

Hace apenas poco, la estrella ofensiva de 26 años amplió su contrato con el Real Madrid a largo plazo hasta 2032 y con ello acalló por el momento las especulaciones sobre su futuro en Madrid.