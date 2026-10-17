Nkunku, que regresó este verano cedido al conjunto sajón tras tres años decepcionantes en el Chelsea y el AC Milan, figura entre los máximos goleadores de la Bundesliga en el estadio del club más laureado de Alemania.

El francés marcó tres goles en el Allianz Arena durante su primera etapa en Leipzig, de 2019 a 2023. El último llegó justo antes de su traspaso al Chelsea por 60 millones de euros, en la derrota por 1-3 en Múnich de la jornada 33 de la temporada 2022/23. Nkunku también marcó en el 3-3 de finales de 2020 y en la victoria por 3-2 de febrero de 2022. En Leipzig, en cambio, no anotó ni una sola vez contra el Bayern.

Con tres goles, Nkunku no encabeza, por cierto, la lista de máximos goleadores de la Bundesliga en el Allianz Arena. Dodi Lukebakio (entre sus tantos, un triplete con el Fortuna Düsseldorf) y Markus Rosenberg (todos con el Werder Bremen) lo superan en esa clasificación, con cuatro goles cada uno.

Christopher Nkunku vuelve a estar en plena forma: ¿será pronto la mayor pesadilla del Bayern?

El sábado, Nkunku podría aumentar su cuenta goleadora en Fröttmaning. Necesitaría dos tantos para convertirse en el mayor verdugo del Bayern en el Allianz Arena. Dado su estado de forma actual, no es ni mucho menos descabellado.

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El pasado fin de semana, Nkunku firmó un triplete en la goleada por 6-0 ante el Eintracht Frankfurt. También marcó en la victoria por 5-0 frente al HSV. A ello se suma una asistencia en la Bundesliga y otra en la Champions League.

Sin embargo, el Leipzig presenta un preocupante balance a domicilio en este inicio de temporada. Los sajones han perdido fuera de casa tanto en la Bundesliga, por 1-3 ante el Werder Bremen y por 0-2 ante el Bayer Leverkusen, como en la Champions League, por 1-4 frente al Como 1907. El equipo de Martin Demichelis consiguió en casa sus nueve puntos en liga. El RB también ganó como local en la Champions League, por 1-0 ante el PSV Eindhoven.

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El Bayern también se interesó por Christopher Nkunku

Nkunku está cedido al Leipzig, en principio, hasta final de temporada. Después, el RB dispondrá de una opción de compra que, según se ha publicado, asciende a 28 millones de euros para ficharlo definitivamente del AC Milan. El jugador, de 28 años, había llegado a los rossoneri desde el Chelsea apenas un año antes por 38 millones de euros, pero decepcionó en Italia, igual que antes en suelo británico.

En los últimos años también han surgido repetidamente rumores sobre un supuesto interés del Bayern por Nkunku. En particular, se dice que Max Eberl, director deportivo del FCB, que conoce a Nkunku de su etapa compartida en Leipzig, es admirador del máximo goleador de la temporada 2022/23. Como es sabido, el traspaso no llegó a concretarse.