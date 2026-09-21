Llovieron las críticas sobre el Real Madrid tras la derrota en el derbi de la capital frente al Atlético de Madrid por 2-1, en medio de comentarios sobre una crisis que va más allá de las decisiones arbitrales que provocaron la ira de los jugadores y la afición del conjunto blanco.

Claude Makélélé, exjugador del Real Madrid, fue uno de los principales críticos del rendimiento del equipo, después de dirigir un mensaje directo a los jugadores del club y a su entrenador José Mourinho, subrayando que la búsqueda de errores arbitrales no debería desviar la atención de los problemas existentes dentro del terreno de juego.

El diario "As" recogió las declaraciones de Makélélé, quien rechazó considerar al árbitro como la principal causa del retroceso del Real Madrid, insistiendo en que el equipo sufre la ausencia de entendimiento y de ideas claras.

Makélélé dijo: "No busquéis a los árbitros como chivos expiatorios. No hay entendimiento entre los jugadores, ni entre los jugadores y el entrenador. Mourinho necesita hablar con ellos".

Y añadió el exmediocampista francés: "El equipo es débil, no hay un plan de juego, no hay absolutamente nada. Nada, nada, nada. Tenemos que exigirles que den más".

Makélélé considera que el problema del Real Madrid no tiene que ver con una sola decisión arbitral o con un conjunto de errores que se vieron en el derbi, sino con lo que el propio equipo ofrece sobre el terreno de juego, señalando la ausencia de ideas y de planes que le den la capacidad de imponer su estilo.

Makélélé terminó su intervención con un mensaje claro, tras insistir en la necesidad de fijarse en el rendimiento del equipo en lugar de centrarse en el árbitro, diciendo: "El problema no está en el árbitro, hay una deficiencia clara en el equipo, y no hay ideas ni planes claros sobre el terreno de juego".

Las declaraciones del exjugador del Real Madrid llegan en un momento en el que el equipo entra en el parón internacional tras la derrota en el derbi, en medio de crecientes críticas al rendimiento del conjunto bajo la dirección de Mourinho, mientras el Barcelona ocupa la cima con una ventaja de seis puntos sobre el club blanco.