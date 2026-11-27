¿Quieres acceder con mayor seguridad a tu servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) puede resultar muy útil.

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el canal oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.

Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión. Regístrate y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Encuentro Destacado Movistar Plus+ ✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+). ✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía. ✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada. Precio mensual desde 9,99 € Contrata Movistar Ecosistema Unificado Orange TV ✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora. ✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días. ✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual. Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Encuentro Destacado Movistar Plus+ ✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+). ✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía. ✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada. Precio mensual desde 9,99 € Contrata Movistar Ecosistema Unificado Orange TV ✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora. ✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días. ✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual. Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Encuentro Destacado Movistar Plus+ ✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+). ✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía. ✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada. Precio mensual desde 9,99 € Contrata Movistar

Mainz 05 vs. Union Berlin: hora del partido

Bundesliga - Jornada 11 28 nov 2026 - 09:30 MEWA Arena

El Mainz 05 recibe al Union Berlin en el MEWA Arena. Es un duelo de la Bundesliga entre dos equipos que necesitan puntos con urgencia.

El Mainz ocupa la 13.ª posición, pero su estado de forma preocupa. Ha perdido sus últimos cinco partidos oficiales, el más reciente por 1-3 ante el Augsburgo.

Urs Fischer, entrenador del equipo, no podrá contar con Silas Katompa Mvumpa ni con Otto Ruoppi. Los partidos en casa contra el Bayern de Múnich y el Werder Bremen demostraron que el Mainz puede competir, aunque no obtuvo recompensa.

El Union Berlin está aún más apurado: ocupa la 17.ª posición. Con Mauro Lustrinelli como entrenador, viene de perder 5-1 en casa del RB Leipzig. Antes cayó 0-2 ante el Friburgo y 5-0 en Colonia en la Copa de Alemania.

El equipo berlinés también debe afrontar una larga lista de bajas. Cinco jugadores están lesionados y Zeno Van Den Bosch está sancionado.

Al menos, el balance de los enfrentamientos directos favorece al Union: los visitantes ganaron 1-3 el último duelo en Mainz, disputado en mayo.

Aquí te contamos dónde seguir el partido, qué canales lo emiten y a qué hora empieza.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Mainz 05 y el Union Berlin?

El Mainz 05 perdió sus últimos cinco partidos oficiales: cero victorias, cero empates y cinco derrotas. En el más reciente cayó 1-3 ante el Augsburgo y, antes, perdió 4-1 en casa del Elversberg. También quedó eliminado de la Copa de Alemania tras caer 0-2 ante el Bochum. En esos cinco encuentros marcó cinco goles y encajó 14.

El Union Berlin sumó un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente perdió 5-1 en casa del RB Leipzig; también cayó 0-2 ante el Friburgo y 5-0 en Colonia en la Copa. El 1-1 contra el Colonia en la liga fue el único partido en el que sumó puntos. El Union marcó dos goles y encajó 15, incluidos los dos del 0-2 en el amistoso contra el Wolfsburgo.

Mainz 05 vs. Union Berlin: alineaciones

Mainz 05 vs. Union Berlin: estado de forma

Mainz 05 vs. Union Berlin: balance de enfrentamientos directos

Mainz 05 vs. Union Berlin: clasificación