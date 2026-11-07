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Bundesliga
team-logoMainz 05
MEWA Arena
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Mainz 05 vs. Bayern de Múnich, hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y streaming?

Mainz 05 vs Bayern Múnich
Mainz 05
Bayern Múnich
Bundesliga

En la Bundesliga, el Mainz 05 se enfrenta al Bayern de Múnich. Pero ¿quién emite o retransmite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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MéxicoFox ONE
ColombiaDisney+ Premium Sur
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ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+
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Mainz 05 vs. Bayern de Múnich: hora de inicio

crest
Bundesliga - Jornada 9
MEWA Arena

El Bayern de Múnich visita este sábado al Mainz 05 en el MEWA Arena para disputar un partido de la Bundesliga que el líder afronta en circunstancias especiales.

El Bayern llega a la región de Rheinhessen tras una impresionante victoria por 2-0 en casa del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, pero sigue inmerso en una crisis de efectivos en ataque. Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari, cuatro titulares entre las bandas y la punta de ataque, no estarán disponibles.

Además, el entrenador Vincent Kompany sigue sin sentarse en el banquillo debido a una irritación de las meninges. Su asistente, Aaron Danks, dirige al equipo y se mostró recientemente prudentemente optimista sobre la evolución de Kompany, aunque no dio una fecha para su regreso.

El Mainz, por su parte, atraviesa una crisis de resultados. El equipo de Rheinhessen perdió cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos uno por 1-4 contra el Elversberg, y esta temporada de liga solo ha sumado en casa uno de los doce puntos posibles.

Aun así, sería un error subestimar al Mainz. El FSV ha dado sorpresas en varias ocasiones frente al Bayern y, pese a su triunfo en Madrid, el club más laureado de Alemania llega con un punto débil: ha empatado cuatro de sus últimos ocho partidos oficiales.

Harry Kane, recién proclamado ganador del Balón de Oro y con una renovación de contrato en el bolsillo, lidera el ataque. Michael Olise y Alphonso Davies, siempre que este último no descanse, deberían acompañarlo en la ofensiva.

Aquí os contamos dónde y cómo podéis seguir el partido en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Mainz 05 y el Bayern de Múnich?

El Mainz llega con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-4 contra el Elversberg; antes, el FSV también había perdido frente al Werder Bremen (2-3) y el Bayer Leverkusen (3-4). En total, el Mainz encajó 14 goles y marcó solo cinco en ese periodo.

El Bayern de Múnich atraviesa un momento mucho mejor, con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Al empate 2-2 contra el Borussia Dortmund en liga le siguió una sólida victoria a domicilio por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. En ese periodo, el Bayern marcó 15 goles y encajó siete.

M05

M05 - Formulario

B04
L3-4
S04
W0-1
SVW
L2-3
BOC
L2-0
ELV
L4-1
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCB

FCB - Formulario

ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
ATM
W0-2
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Mainz 05 vs. Bayern de Múnich: alineaciones

Mainz 05 contra Bayern Múnich alineaciones probables

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Formación
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaF. GruberF. GruberN. AmiriN. AmiriS. WidmerS. WidmerJ. LeeJ. LeeK. SanoK. SanoA. CaciA. CaciS. BeckerS. BeckerP. TietzP. TietzM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
3-5-2
Mainz 05

Once inicial

Bayern Múnich

Manager

  • U. Fischer
  • V. Kompany

Mainz 05 vs. Bayern de Múnich: estado de forma

M05

M05 - Formulario

B04
L3-4
S04
W0-1
SVW
L2-3
BOC
L2-0
ELV
L4-1
Gol marcado (encajado)
7/13
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCB

FCB - Formulario

ARS
D2-2
SCF
W1-3
FCM
W6-1
BVB
D2-2
ATM
W0-2
Gol marcado (encajado)
15/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Mainz 05 vs. Bayern de Múnich: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Mainz 05EmpateBayern Múnich
1
1
3
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
2
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
F
Bundesliga
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
3
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
F
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
1
F
DFB-Pokal
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
Bayern Múnich badge
Bayern Múnich
FCB
4
F
7Goles marcados14
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

Mainz 05 vs. Bayern de Múnich: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
8530278+1918
D
W
W
D
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
W
D
D
W
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
W
L
L
W
D
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
W
W
L
W
L
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
W
W
D
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
L
L
W
W
W
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
W
L
W
L
D
8
HamburgoHamburgoHSV
94051020-1012
W
L
L
W
W
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
W
L
W
L
D
10
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
L
L
W
L
W
11
AugsburgoAugsburgoFCA
82331815+39
L
D
L
D
L
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
W
L
L
W
L
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
L
W
W
L
L
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
L
W
L
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
W
D
L
W
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
D
D
D
W
L
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
L
D
L
L
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
91171225-134
L
D
W
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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