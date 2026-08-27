Informes periodísticos saudíes zanjaron parte de la polémica en torno al futuro del argelino Riyad Mahrez, exestrella del Al-Ahli, después de que su nombre se vinculara en los últimos tiempos con un regreso a la Roshn Saudi League, en medio del interés de varios clubes saudíes por hacerse con sus servicios.

El nombre de Mahrez se había vinculado concretamente con un traspaso al Al-Ettifaq o al Al-Shabab, ante el deseo de algunos clubes de fichar al jugador argelino tras su salida del Al-Ahli durante el actual mercado de fichajes veraniego, después de alcanzar un acuerdo con el club para rescindir su contrato de mutuo acuerdo.

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Según el diario saudí " Al-Yaum ", en la actualidad no existen negociaciones directas entre el Al-Shabab y Riyad Mahrez, pese a las informaciones que vincularon a ambas partes durante el pasado periodo, por lo que el futuro del jugador permanece abierto a varias posibilidades antes del cierre del mercado de fichajes.

El diario aclaró que hay intentos de convencer a Mahrez de continuar en la liga saudí y vivir una nueva experiencia con uno de los clubes, aunque el jugador sigue aferrado a su postura de rechazo a la idea de regresar a la Roshn Saudi League en la actualidad.

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Según la misma fuente, Mahrez no ve con buenos ojos hasta el momento un traspaso al Al-Shabab o al Al-Ettifaq, ante el interés de clubes españoles por ficharlo durante el mercado en curso, algo que podría llevar al jugador a preferir un regreso a los campos europeos en lugar de continuar su carrera en Arabia Saudí.

Mahrez había pasado dos temporadas con el Al-Ahli, y durante su etapa con el conjunto logró conquistar varios títulos, antes de marcharse este verano, dando inicio a las especulaciones sobre su próximo destino, especialmente al permanecer su futuro sin resolverse de forma definitiva hasta ahora. Y ante su negativa a regresar a la Roshn Saudi League y el interés español por sus servicios, la prioridad de la estrella argelina parece estar actualmente en vivir una nueva experiencia fuera de Arabia Saudí.